台湾豪雨成造成二死五伤

（联合早报网讯）受西南气流和滞留锋面影响，台湾全岛遭暴雨侵袭，降雨量突破17年纪录，其中北部地区受到重创，多处传出淹水、土石流等灾情，酿二死五伤。气象专家预测明天（星期六）雨势将持续剧烈，总统蔡英文已下令行政院和地方政府上紧发条，保护民众生命安全。

台湾今年首波梅雨来袭，中央气象局资料显示，全台各地从今天凌晨开始降雨，其中新北市和基隆市被列为一级警戒区，多区降下超大豪雨（即24小时累积雨量超过500毫米），新北三芝区和石门区的全天累积雨量更超过600毫米，灾情堪比台风登陆。

根据中央灾害应变中心统计，截至晚7时，全台豪雨已造成两人死亡、五人受伤，另外有两人失踪、15人因登山受困苗栗县观雾大鹿林道。

两名死者分别在新北和基隆遇难，一名年约50岁的电单车女骑士上午约11时，在新北八里区被洪水冲落排水沟，一度下落不明，直至下午3时被寻获，她当时被电线缠困水中已无生命迹象，经送院抢救后仍宣告不治。晚上7时，一名七旬老妇被发现陈尸在基隆中山区一处民宅的地下室，地下室当时严重积水。

各地灾情陆续传出，蔡英文中午前往灾害应变中心视察时，指示行政院和各地方政府上紧发条，严阵以待。

她说，明天将是“更大的考验”，各地首长必须严加戒备，“一定要做最好的应变，特别是预防性撤离的工作，人命关天，一定要做得更迅速确实”。

除了人员伤亡，暴雨也造成山区出现落石及坍方，强大雨势宛如海水倒灌，多条道路变成河流，不少车辆被淹没一半，基隆大武仑更有计程车惨遭灭顶，幸好司机和乘客及时从车窗爬出，险象环生。为安全起见，全台多个县市昨天起也停班停课。

不少航班也被风雨打乱，桃园地区因雨势忽大忽小，加上强大瞬间阵风，能见度一度仅600公尺。桃园机场公司统计，截至今天下午5点，共19趟航班取消，107趟延误，约2万5000名旅客受影响。

桃园机场第二航厦的二楼礼品大街，上午也因机场捷运A13站的二楼屋顶积水渲泄不及溢出，发生严重漏水，购物街变水街，交通部长贺陈旦第一时间在桃园市长郑文灿等人陪同下到场勘察，情况一小时后恢复正常。无独有偶，去年6月2日桃园机场也因台风暴雨大淹水。

此外，暴雨也造成一座输电塔倾倒，导致核一厂2号机电力无法输送而跳机，部分地区停电。此外，新北市三座净水厂因原水浊度过高，1万4000户家庭一度停水，水供已于6时恢复。

针对灾情频传，《联合报》发表即时短评指出，一场豪雨让台湾“薄弱、不堪一击的基础建设现出原形”，也暴露出蔡英文政府力推的前瞻基础建设计划的盲点。匡列8800多亿新台币（约404亿新元）预算的前瞻计划包含五大建设，虽然也有水环境建设，但其中预计有一半资金将是投入在轨道建设上。（台北特派员黄顺杰报道）

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