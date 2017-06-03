中国制止地方以政府购买服务名义违法违规融资

（联合早报网讯）中国财政部2日晚公布了《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(下称《通知》)，明确政府购买服务的改革方向、实施范围、预算管理、信息公开等事项，严禁以政府购买服务名义违法违规举债。

据中新社报道，《通知》指出，《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》印发后，各地稳步推进政府购买服务工作，取得了良好成效。同时，一些地区存在违法违规扩大政府购买服务范围、超越管理权限延长购买服务期限等问题，加剧了财政金融风险。

中国财政部有关负责人表示，《通知》依据有关法律规定，以正面清单、负面清单的方式对政府购买服务范围做出界定。政府购买服务内容应当严格限制在属于政府职责范围、适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的服务事项，重点是有预算安排的基本公共服务项目。要求各地科学制定并适时完善分级分部门政府购买服务指导性目录，增强指导性目录的约束力。

负责人介绍，《通知》要求各地严格按照政府采购法确定的服务范围实施政府购买服务，不得将原材料、燃料、设备、产品等货物，以及建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等建设工程作为政府购买服务项目。严禁将铁路、公路、机场、通讯、水电煤气，以及教育、科技、医疗卫生、文化、体育等领域的基础设施建设，储备土地前期开发，农田水利等建设工程作为政府购买服务项目。严禁将建设工程与服务打包作为政府购买服务项目。严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的融资行为纳入政府购买服务范围。

负责人表示，针对当前一些地方假借政府购买服务名义违法违规融资的做法，《通知》对地方政府、金融机构、承接主体行为均提出明确要求，防止发生违法违规融资行为。同时，坚决防止借政府购买服务名义进行利益输送等违法违规行为。

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