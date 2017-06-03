人社部：养老金结存超4.3万亿 总体并未亏空

（联合早报网讯）中国人社部近日公布《2016年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》，回应了几大民生关切：养老金总体并未亏空，年末结存超4.3万亿元；生育保险基金当年收不抵支，但基金总体安全；截至2016年底全国共有公务员719万人。

据中新社报道，公报披露，全年五项社会保险基金收入合计53563亿元，比上年增加7551亿元，增长16.4%。基金支出合计46888亿元，比上年增加7900亿元，增长20.3%。

对于公众尤为关心的养老金，总体上并未出现亏空的情况。公报显示，全年基本养老保险基金收入37991亿元，全年基本养老保险基金支出34004亿元。年末基本养老保险基金累计结存43965亿元。

尽管养老金总体上“不差钱”，但需要注意的是，养老金支出的增幅高于收入增幅。公报显示，全年基本养老保险基金收入比上年增长18%，基金支出比上年增长21.8%。

基金支出的增长与上调养老金待遇有一定关系。中新网记者注意到，2016年企业和机关事业单位退休人员基本养老金总体上调6.5%左右。人社部近期公布的数据显示，经过连续调整，全国企业退休人员月人均基本养老金提高到2016年的2362元。

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