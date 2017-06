三篇中国论文再遭施普林格撤稿

(联合早报网讯)在“107篇中国论文被撤稿”事件发生后,近日施普林格出版社旗下期刊《细胞生物化学与生物物理学(Cell Biochemistry and Biophysics)》再次发布撤稿说明,撤销三篇出自中国作者的论文。其中一篇涉及重复发表,两篇涉及未经授权使用相关资料的情况。记者从其中一位作者的供职单位处获悉,他们已经知晓此事并正在调查。

据北京青年报报道,昨天,北青报记者在施普林格旗下杂志《细胞生物化学与生物物理学》期刊网站上看到,期刊于近期发布了三篇撤稿说明,作者均来自中国。

其中一篇题目为《VEGF沉默抑制骨肉瘤血管生成并通过PI3K/Akt信号通路促进细胞凋亡(VEGF Silencing Inhibits Human Osteosarcoma Angiogenesis and Promotes Cell Apoptosis via PI3K/AKT Signaling Pathway)》,发表于2015年,作者包括第四军医大学的范清宇、第四军医大学唐都医院的赵健,期刊给出的撤稿原因是该论文重复发表,同样发表于《国际临床与实验医学》杂志。

第二篇为《北京温湿度相互作用对呼吸科疾病急诊就医的影响(The Interaction Effects of Temperature and Humidity on Emergency Room Visits for Respiratory Diseases in Beijing, China)》,发表于2014年,作者包括解放军总医院第一附属医院的赵晓东,以及该院另一位医生苏琴。期刊发布的撤稿声明中称:根据论著出版道德委员会的指导原则调查后将本文撤稿。调查确认论文在作者署名权和论文数据方面存在问题。调查结论认定论文作者在未获得所需授权和许可的情况下,使用并发表了另一科研团队的论文手稿。

第三篇为《乌龙茶饮料有助于预防汉族妇女绝经后骨质疏松(Oolong Tea Drinking Could Help Prevent Bone Loss in Postmenopausal Han Chinese Women)》,发表于2014年,作者包括山东临沂人民医院的赵焕利,以及该院放射科王贵宾。期刊在撤稿声明中称,作者团队确认使用了未经授权和许可的资料。

昨天,北青报记者试图联系此次撤稿事件中的作者以及所在单位,其中陕西西安第四军医大学唐都医院科研科的工作人员回复称,“已经知道了撤稿这个事情,正在跟学校调查,但结果还没有出来”,其他问题则不方便透露。

记者致电山东省临沂市人民医院宣传科,工作人员则称“并不知道这件事情”。随后,北青报记者联系到了论文的第一作者山东省临沂市人民医院王贵宾主任医师,王贵宾称关于撤稿一事“正在协商中”,当被问及正在协商什么时,王贵宾以“不愿跟你说,现在正在忙”为由挂断了电话。

记者联系了施普林格方面询问此次撤稿原因,施普林格总部对外发言人回复称:“此次撤稿为普通撤稿,与此前发生的Tumor Biology(《肿瘤生物学》)撤稿没有关联。相关情况,请参考撤稿声明。”

记者在《细胞生物化学与生物物理学》网站上看到,该期刊接受论文投稿的范畴涵盖了生物化学、生物医学、生物物理学和生物工程等领域,期刊也在其网站上列出了投稿作者需要注意的相关事项。

期刊在“作者指示”中明确提出,提醒作者注意“在出版的作品中,嵌入的插图、任何可想象的类型的数据、引文等等一些内容,都需要版权所有者的书面许可,才能在手稿中使用和确认。”而本次被撤稿的三篇论文,出版方认为作者涉嫌使用了未经授权和许可的资料以及其他团队的手稿。

