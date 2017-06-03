港珠澳大桥石屎测试涉造假　嘉科工程顾问被罚停投标一年

（联合早报网讯）港珠澳大桥爆出石屎测试涉造假丑闻，港发展局昨日表示，涉案的嘉科工程顾问有限公司，在履行“管理及营运小蚝湾区域试验所以提供填料压实试验和其他建筑物料测试服务”顾问合约上的表现被评为“不能接受”，土木工程拓展署已决定暂停该公司投标“建筑及有关顾问公司遴选委员会”及“工程及有关顾问公司遴选委员会”辖下所有界别的建筑及工程顾问合约，为期12个月，即由今日至2018年6月1日。

据星岛日报报道，发言人表示，在停标期内，若有建筑及工程顾问合约涉及由嘉科于停标期前提交的标书，有关政府部门的评标小组会按照工务技术通告的相关指引进行详细检视，并会慎重考虑应否继续评审该些标书。

翻查资料，嘉科曾投得不少政府工程，包括在土木工程拓展署于去年中发现检验报告异常后，仍获批政府工程，例如是土木工程拓展署去年委托的第2期第一阶段梅窝改善工程的设计和监督工程，以及古洞南设立农业园的勘查研究、设计及建造的顾问合约，并有一份地政总署批出的斜坡维修设计及建造合约。至于问题多多的广深港高铁工程，嘉科亦有负责设计和现场监察。

另外，路政署预计，委聘的专业机构可于10月底前完成大桥所有“打石屎枪”和取芯的相关测试及覆检，除在已建造的工程包括桥身、桥墩、楼房及隧道等结构继续进行“打石屎枪”，亦会在结构上取芯测试，若“打石屎枪”结果未能符合要求亦会进行取芯；在地面和海面下的结构难以进行“打石屎枪”，相关工程合约由早规定承建商须于半成桩柱取芯测试，再决定需否在其他地面和海面下结构取芯。

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