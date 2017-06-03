马蒂斯重申美持续参与亚太区域决心

美国国防部长马蒂斯今早在香格里拉对话上向亚太区域释放明确信息，强调美国致力参与和维护该区域安全与繁荣的决心，但他同时呼吁北京以行动落实对朝鲜半岛无核化的目标，并表示无法接受中方在南中国海主权问题上采取违反国际法的行动，影响以规则为主导的国际秩序。

马蒂斯在香格里拉对话第一场全体会议上阐述美国对于亚太区域挑战的观点时，重点提及中美关系。他预料不管在经济或政治领域，中美之间难免有摩擦与分歧，但也强调说，特朗普政府希望与中国建立具建设性、以结果为导向的双边合作关系。

他指出，美国反对中国在南中国海建造人造岛礁与其“越权的海事主张”，并且无法接受中方采取抵触国际社会利益的行为。他指出，以规则为主导的秩序保障了亚太区域的和平与繁荣，并且带给包括中国在内的区域国家利益。

他说：“尽管中美这两个世界最大经济体之间必然有竞争，但冲突是可避免的。两国可以也应该为共同利益而合作。美国将在与中国有共同立场的课题上，与中国继续展开密切合作。”

针对朝鲜课题，他也呼吁说：“我们相信中国最终会认识到，朝鲜是他们的战略包袱，而非资产。朝鲜问题只会影响区域和谐，推动区域一向爱好和平的国家增加国防开支。”

他在回应与会者课题时也指出，在维系中美关系时，两国仍能在许多课题上达成共识，在朝鲜与南中国海课题上，美国并不采取简单的“二者选一”态度，而是希望与中国合作，解决问题。

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