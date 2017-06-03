马蒂斯：乐见中国遏制朝鲜 但不接受南中国海岛礁军事化

(新加坡路透电)美国国防部长马蒂斯星期六表示，中国遏制朝鲜的努力令美国感到鼓舞，但华盛顿不会接受北京将南中国海岛礁军事化的行动。

据路透社报道，马蒂斯在一年一度的香格里拉对话论坛上表示，美国总统特朗普政府一方面与中国合作约束朝鲜的导弹与核武计划，另一方面也在应对北京在南中国海的活动，并设法在两者之间寻求平衡。

马蒂斯表示，来自朝鲜的威胁是“明确和现实的”，同时平壤已加快发展核武的步伐。

特朗普政府一直对中国施压，使其能够控制邻国。美国也警告若朝鲜坚持其武器计划，所有解决方案都将在美国的考虑范围内。

马蒂斯说，“中国重新致力于与国际社会合作推进无核化，特朗普政府对此感到鼓舞。” 他也表示，“最终，我们相信中国将认识到朝鲜是战略负担，而不是资产。”

此外，自从特朗普1月20日上任以来，美国盟友都对其的“美国第一”政策表示担忧，因为这表示美国将专注于本国事务上。

为打消亚太地区盟友的忧虑，马蒂斯今天上午也称，亚太地区是美国的优先考虑对象，目前的主要工作是建立联盟。不过，他补充说，各国必须“为自己的安全作出足够的贡献”。

马蒂斯说，美国欢迎中国的经济发展，但他预计两国之间将会出现“摩擦”，“虽然中美这两个世界最大经济体之间的竞争必然出现，但冲突并不是不可避免的。”

虽然美国乐于与中国共同合作应对朝鲜的挑战，马蒂斯也表明，美国不接受中国在南中国海的人造岛上，布置武器和其他军事设施。他说，“我们反对将人造岛屿军事化，也反对其过度的海上主权主张”“我们不会、也不能接受单方面地、用胁迫的方式来改变现状”。

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