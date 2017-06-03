何雷：坚决反对美国向台湾出售武器

（联合早报网讯）中国军事科学院副院长何雷中将今天在香格里拉对话期间召开记者会强调，坚决反对美国向台湾出售武器。

也是本届中国代表团团长的何雷表示，注意到美国防长马蒂斯今天在大会演讲时提到台湾问题，但“我认为在这个台湾问题上，不能只提台湾关系法，还要提三个联合公报，这样就全面了”。

何雷也重申，中国政府和中国人民坚决反对向台湾出售武器，坚决反对任何以官方的名义与台湾接触发展关系。

不过，他也表示注意到马蒂斯演讲时提及特朗普新政府没有改变一个中国的原则，这点“值得赞赏”。（联合早报记者蔡永伟报道）

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