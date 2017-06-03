菜鸟与顺丰本月将就快递柜数据安全问题谈判

（联合早报网讯）在中国国家邮政局的调解下，菜鸟顺丰之争的双方同意从6月3日12时起，全面恢复业务合作和数据传输。不过，引发菜鸟顺丰之争的丰巢快递柜未来与菜鸟的合作问题，仍旧悬而未解。

据澎湃新闻报道，6月3日上午，菜鸟网络对外表示，未来一个月，公司将和顺丰继续就快递柜数据安全问题进行谈判。

菜鸟网络在最开始的声明中称，6月1日凌晨，顺丰关闭了自提柜的数据信息回传。当天中午，顺丰已经停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息。

此后，顺丰方面称，菜鸟6月1日0时下线顺丰旗下的快递柜系统丰巢的接口信息。顺丰方面还称，本次菜鸟暂停丰巢数据接口，表面以信息安全为由，其实根本是一场有针对性封杀行动，除丰巢外，其他平台均未关闭数据接口。

此后，菜鸟、顺丰双方就关闭“丰巢接口信息”一事上演多轮口水战。

据了解，丰巢于2015年6月6日由顺丰速运、申通快递、中通快递、韵达货运、普洛斯领航共同投资创建。丰巢初期投资额为5亿元人民币，顺丰持股35%。顺丰创始人王卫曾为丰巢的法定代表人。目前，顺丰控股副董事长林哲莹担任丰巢董事长，徐育斌为丰巢法人。

根据丰巢官方数据，目前丰巢完成了超过70个大城市、逾5万台柜机的布局，合作国内知名的物业集团超过200家，日均承接超过300万件包裹的派送，同时服务于80万名快递员、5000万消费者。

据悉，菜鸟和丰巢快递柜的合作已于今年3月到期，双方是在续约过程中因合作未谈拢而发生“关闭数据接口”事件的。

菜鸟顺丰之争是一场数据控制之争。

6月2日，中国物流学会特约研究员杨达卿向澎湃新闻表示，菜鸟、顺丰双方在各自位置上处理好，还是能开展合作。杨达卿认为，顺丰有37架飞机、1.5万辆车、3.5万个快递柜和近40万快递员，这么重的物流资产决定它的重心在“物”上。菜鸟没有飞机、没有车辆和快递员，但重资投在物流大数据等方面，做物流供应链大数据基础设施，决定它的重心在“流”上。菜鸟、顺丰对数据的控制点，是有重心区别的，有层次之分的，就是顺丰基于物做物流大数据，菜鸟基于流做物流大数据。

杨达卿认为，菜鸟做基础设施，是在建“庙”，请顺丰、中通、EMS等“诸神”在“庙里”开“道场”，让众生来“烧香”获益。“庙”和“神”不应该“打架”，应该分层次、分阶段共建大生态。

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