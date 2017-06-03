上海超一半中小学生视力不良 高中不良率超85%

（联合早报网讯）今年6月6日是第22个中国“爱眼日”，今年活动主题是“ 目浴阳光，预防近视”。 数据显示，上海市中小学生近视率高于全国平均水平，2016年，上海对120万余中小学生进行了视力筛查，视力不良率为53.02%，其中小学37.04%，初中69.00%，高中85.12%。市眼防所专家表示，增加儿童户外时间，让儿童暴露在大自然光线环境下可能是一个有效的方法。

据新民网报道，儿童青少年近视问题已逐渐成为一个重大的公众健康焦点。近年来，中国儿童青少年近视患病率迅速攀升，并且近视发病呈现初始年龄提前、发生后呈进行性进展趋势。

近视的成因为遗传基因和环境因素共同作用，随着人类社会文明水平的提高，人的用眼负荷也在不断加大。“目前已经可以肯定过多近距离用眼和户外活动时间过少是导致儿童近视的最主要环境因素。”上海市眼防所专家表示，如何来预防和控制儿童近视的发生和发展，国内外防近专家及相关人员一直在探索效果显著且能够大规模推广的适宜方法。最新研究表明，增加儿童户外时间，让儿童暴露在大自然光线环境下可能是一个有效的方法。

为了遏止儿童近视患病率不断攀升的势头，上海市政府加大了在儿童近视防控公共卫生领域的投入，连续在三轮公共卫生三年行动计划中支持青少年眼保健惠民项目。同时，上海还重点开展了儿童青少年屈光发育档案的建设，并于2014年将此项工作列入市基本公共卫生服务项目，作为常规工作持续开展。通过建立档案，第一时间筛查发现近视儿童和近视高危儿童，以便及时治疗和干预。

据悉，上海在第四轮公共卫生三年行动计划中实施青少年近视干预项目，联合教育部门在八个区的试点学校通过增加学生户外活动和养成良好用眼作息习惯，建立科学、有效的青少年近视干预模，降低近视新发生率。

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