粤港澳大湾区后手棋 广东规划“大珠三角经济区”新提法

（联合早报网讯）广东省政府网站出台的《促进粤东西北地区振兴发展2017年重点工作任务》显示，广东正研究制定关于建设大珠三角经济区的指导意见，推动“广佛肇+清远、云浮、韶关”、“深莞惠+汕尾、河源”、“珠中江+阳江”等三个新型都市区率先实现一体化。这跟过去包含港澳在内的9+2“大珠三角”概念不同，此次港澳被单独移出，更着重粤东西北三个都市圈带动发展。专家分析，粤港合作未来重点放在大湾区内，珠三角9市与粤港合作深化，未来将进一步拉大与粤东西北部地区发展差距，为此规划新概念“大珠三角”后手棋平衡区域发展。

据文汇网报道，《工作任务》设定目标显示，要突出抓好交通基础设施、产业园区、中心城区“三大抓手”，深入推进第二轮对口帮扶，振兴实体经济，加快推进基本公共服务均等化，着力推动珠三角和粤东西北一体化发展。其中，地区生产总值要增长7.6%，规模以上工业增加值增长7.5%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%以上，进出口总额实现正增长。

南方民间智库专家委员会副主席彭澎表示，粤港澳大湾区规划提出后，此次规划更侧重”珠三角+”的概念。从加强交通基建的互联互通，说明要将珠三角优势与粤东西北其他城市对接。至于粤港被列出在外，是因为港澳合作已有专门的粤港澳大湾区规划，未来重点将三地共同走出去。“过去20年，更着重港澳带着广东走出去，如今随着广东穗深经济发展，珠三角9市与香港差距缩小，地位更加平等。可以共同携手走出去拓展机遇。”彭澎解读认为， ‘9+2’更紧密发展，珠三角九市与粤东西北地区发展差距会逐渐拉大，为此，广东在此过程中出一着”后手棋“，巩固珠三角与其他城市的发展。

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