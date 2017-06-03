“高考机械人”将首度公开挑战中国高考数学卷

（联合早报网讯）又一款人工智能来了。成都高新区一科技公司研发的一款人工智能系统AI-MATHS将作为“数学高考机械人”，将挑战6月7日的2017高考数学卷。

据澎湃新闻报道，此款高考机械人是依托清华大学大数据、人工智能、自然语言识别等前沿技术研发的一款以自动解题技术为核心的人工智能系统，其研发团队来自成都高新区一家本土人工智能研发公司。

6月2日，该研发团队的相关人士李先生告诉澎湃新闻，7日下午高考数学科目完成后，“高考机械人”将单独在一个关闭外部网络的房间内，由专业公证人员监考，输入试卷电子版试卷来“读题”，通过内部服务器的计算，显示出答案。挑战当天，AI-MATHS将在两小时内同时作答多份高考试题，之后由教师批改答卷。

AI-MATHS是国家科技部863计划（又称“超脑计划”）牵头研制的机械人，已研究四年多。清华大学苏州研究院大数据中心主任林辉担任该科技公司的CEO。他介绍，公司核心团队参与并主导了国家863课题《基于大数据的类人智能关键技术与系统》中的子课题《初等数学问题求解关键技术及系统》(即数学高考机械人)。

高考机械人AI-MATHS诞生于2014年。2016年5月，其研发团队宣布AI-MATHS将参加2017年高考。

2017年2月，仅靠100套试题、1.2万道题的训练量，AI-MATHS取得了高考数学模拟卷93分的成绩，超过2016年四川高考文科数学的平均分，通过了中期评测。

为训练答题速度，团队加大了题量，目前AI-MATHS已有500套试题的积累。

不过，人工智能虽然在运算、推理、存贮等方面都具备超强的能力，但突破在于具备了自我深度学习、自我优化能力。林辉介绍，AI-MATHS是通过综合逻辑推理平台来解题，而非学习储存题库。“它可以学习小学到高中的7000多个考点，运算量可达2的800次方。”

近一年多来，研发团队在复杂逻辑推理、直觉观察推理、计算机算法、深度学习上，对这款高考机械人进行深入攻关，但目前仍有一些bug需要不断改进，比如，AI-MATHS欠缺对常识的理解能力，“读不懂题目就只能猜”。

而此次公开挑战高考数学卷，是高考机械人系统首次面向公众的一次展示。

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