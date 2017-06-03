美媒：中国第一高楼招租难 部分楼层全部闲置

（联合早报网讯）据环球网引述美国CNBC网站报道，近10年来，中国每年兴建的摩天大楼数量都令其他任何国家相形见绌。在这些改变中国天际线的庞大建筑物中，最具标志性的莫过于高耸入云的上海中心大厦，128层和632米的高度使之成为中国第一高楼和世界第二高楼。不仅如此，它还坐拥众多荣誉，例如号称配备世界最快电梯、拥有美轮美奂的观光厅，甚至还被中美的行业组织盛赞为绿色建筑。但随着在三年前吊装最后一根钢梁以来，这座大厦就面临吸引租户的难题。这折射出中国商业地产市场所处的更广泛窘境。专家表示，这是因为在经济增长普遍放缓期间，寻求降低成本的企业正面临过多的选项。

在仲量联行上海办事处负责该大厦写字楼招租业务的安妮·张（音）表示，“由于上海等（中国）大城市的摩天大楼越来越多，一段时间内的写字楼的空置率仍将很高。”

仲量联行的数据显示，今年第一季度上海高档写字楼的空置率已激增至12%。中国一线城市遇到的这些难题，在较小城市只会加剧，因为前者至少能吸引到更多企业。

上海中心大厦的某些楼层仍在全部闲置。该问题与获得消防安全许可证不无关系，但计划中的豪华酒店仍未开业且门庭冷落。仲量联行称，该大厦约60%的写字楼空间已被租出，但是仅有1/3租户已入驻。

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