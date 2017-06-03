环保部：机动车污染已成中国空气污染重要来源

（联合早报网讯）据中国环保部网站消息，环境保护部近日发布《中国机动车环境管理年报(2017)》(以下简称“年报”)，公布了2016年全国机动车环境管理情况。年报显示，中国已连续八年成为世界机动车产销第一大国，机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。

据中新网报道，环境保护部大气环境管理司司长刘炳江介绍，据年报统计，中国机动车保有量持续增长。2016年，全国机动车保有量达到2.95亿辆，比2015年增长8.1%，其中，新能源汽车保有量达到101.4万辆。纳入本年报统计的机动车包括汽车(微型客车、小型客车、中型客车、大型客车、微型货车、轻型货车、中型货车、重型货车)、低速汽车、摩托车，不含挂车、上路行驶的拖拉机等，总计27560.8万辆。其中汽车18435.8万辆，低速汽车881.0万辆，摩托车8244.0万辆。汽车已占主导地位，其构成按车型分类，客车占88.4%，货车占11.6%；按燃料分类，汽油车占88.5%，柴油车占10.2%，燃气车占1.3%；按排放标准分类，国一前标准的汽车占1.0%，国一标准的汽车占5.4%，国二标准的汽车占6.4%，国三标准的汽车占24.3%，国四标准的汽车占52.4%，国五及以上标准的汽车占10.5%。

刘炳江说，监测表明，随着机动车保有量快速增加，中国部分城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点，直接影响群众健康。北京、天津、上海等15个城市大气细颗粒物(PM2.5)源解析工作结果显示，本地排放源中移动源对细颗粒物浓度的贡献范围为13.5%至41.0%。

刘炳江说，2016年政府工作报告明确提出，要全面推广车用燃油国五标准，淘汰黄标车和老旧车380万辆。为贯彻落实大气污染防治法和政府工作报告要求，各地区及有关部门制定出台有利于机动车污染防治的工作方案和配套政策，并强化协调配合，从新车达标监管、在用车环保管理、黄标车和老旧车加速淘汰、车用燃料改善及车用尿素供应等方面采取综合措施，机动车环境管理工作取得了一定成效。

刘炳江表示，环境保护部将进一步加大工作力度，认真实施大气污染防治法，切实加强机动车生产、使用、淘汰等全过程环境监管，开展柴油车打假专项行动，同时协调配合有关部门，从行业发展规划、城市公共交通、清洁燃油供应等方面采取综合措施，推进“车、油、路”同步，大力防治机动车对大气环境和人民群众健康的影响。

免费试阅14天