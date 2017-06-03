美防长提及台美军售 台湾学者解读不一

（联合早报网讯）美国国防部长马蒂斯（Jim Mattis）3日在新加坡“香格里拉会谈”说，美国会继续沿用已有《台湾关系法》，继续支持台湾的民主政府，提供所需要的军事装备，他在回答提问时，也解释美国的“一个中国政策”没有改变。有学者认为这是原则性宣示，也有学者认为这是美方对台的积极讯号。

据中时电子报报道，文化大学讲座教授陈一新认为，基于中美互信和默契，马蒂斯仅是做原则上的宣示，并非确认台美军售即将成真；他表示，美国仍不会售予台湾攻击型武器如F-35，仅会卖给台湾传统防御性武器，否则将超越中美关系对台湾问题的界线。

淡江大学国际研究学院院长王高成认为，马蒂斯主动提及台湾，意味美国着眼台海情势稳定，没有忽略台湾在美国亚太战略的角色，因此台美军事关系仍会依照既有的对台承诺继续实行，也有向台湾政府传达台美关系仍稳健的讯号。

“但马蒂斯也强调一个中国政策没有改变”，王高成指出，这说明美国始终顾及中美关系以及朝核问题等客观环境因素；因此他认为，美对台军售的质、量以时间，仍停留在未知数的阶段。

美媒日前报道，美对台军售恐将推迟进程之际，马蒂斯有关台湾军售谈话，两者是否相关？前陆委会副主委、淡江大学战略研究所助理教授黄介正认为，“均衡两岸”是马蒂斯此番话的弦外之音，但并非传达“我要卖你武器”的确切讯息。但就他了解，美对台军售时程并未延宕，仍在计划当中。

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