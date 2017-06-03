马英九：两岸和解制度化 改变须付成本

（联合早报网讯）台湾前总统马英九今天前往嘉义大学演讲表示，在总统任内推动两岸和解制度化，交流情况前所未有，任何人想片面改变现状，就须面对相当高的成本。

据联合新闻网报道，马英九上午演讲“我国两岸与外交大战略”表示，中国大陆对台湾的威胁一直存在，解决之道在于推动两岸和解制度化，避免战争发生。他担任总统时，推动两岸大和解。

他说，总统任内，两岸交流情况前所未有，中国大陆学生成长九倍，北京当局想按下飞弹按钮，也会有考量，但现在交流情况慢下来。

马英九表示，社会持续讨论的九二共识、一中各表，1992年双方在香港开会，当时没交集，后来台湾方面又提案，对岸有接受“两岸对一个中国的原则和坚持，所赋予认同的意义各不相同，可以用口头声明方式各自表达，就是一中各表”，对方当时回函充分尊重、接受。

他说，两年前在新加坡与中国共产党总书记习近平见面，就有当面告知，一中各表不会变成一中乱表，中华民国宪法也不允许。

马英九表示，与习近平见面，是为两岸领导人和平搭桥，只要是领导人都能上桥，只要遵守规则。

他说，现在两岸关系开始紧张起来，但也不至于对立、冲突，应是冷对抗关系。两岸关系掌握原则是循序渐进、水到渠成，欲速则不达。

现场有学生问马英九对国民党主席当选人吴敦义有何建议？马英九表示，与吴敦义的看法差不多，都认为九二共识、一中各表，目前对台湾最有利。

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