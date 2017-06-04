武汉一餐馆服务员六一节佩戴红领巾遭质疑

（联合早报网讯）6月1日，中国湖北省武汉市民王荣到江岸区工农兵路上一家餐馆吃饭，发现不少服务员戴上了红领巾，这让他感到气愤。

据武汉晚报报道，王荣感觉，服务员戴着红领巾服务，这让是对红领巾的亵渎。“服务员佩戴红领巾简直不伦不类，只能弄脏红领巾！”他说，进入小学的第一天老师就说过，红领巾是红旗一角，是革命先烈用鲜血染成的。

在王荣拍摄的现场照片中，服务员穿着红色或者白色的工作服在餐馆服务，进入镜头的服务员无一例外都带着红领巾。

对于红领巾的使用，中国少工委在2005年11月28日印发了《中国少年先锋队队旗、队徽和红领巾、队干部标志制作和使用的若干规定》，规定写明，中国少年先锋队队旗、队徽和红领巾、队干部标志及其图案不得用于商标、商业广告以及商业活动。各级少工委和少先队组织应对本规定的执行情况进行监督、检查。对违反本规定的企业和个人，应予以制止，直至联合工商等部门依法查处。

昨天上午，武汉晚报记者来到事发餐馆，工作人员证实6月1日当天部分时段确实存在部分服务员佩戴红领巾的情况，其目的只是在国际儿童节当天感受并回忆童年。对于记者提出的相关规定，工作人员称并不知情，但以后会注意。

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