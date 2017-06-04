中国建成世界首座半潜式智能海上渔场 可抗12级台风

（联合早报网讯）由中国中船重工武昌船舶重工集团总承包的挪威海上渔场养鱼平台，3日在位于青岛的武船集团北船海工公司顺利交付给挪威企业。

据光明日报报道，这是世界首座半潜式智能海上“渔场”，是世界自动化智能化程度最高、规模最大的海上养殖装备，集先进养殖技术、现代环保养殖理念和世界顶端海洋工程设计于一身。

据报道，作为全球首个全自动智能海上养殖装备，挪威海上渔场养鱼平台高69米、直径110米，可抗12级台风。不同于以往的养鱼装备，该养鱼平台智能化十足，配备了全球最先进的三文鱼智能养殖系统、自动化保障系统、高端深海运营管理系统等，且融入了生物学、工学等多种技术，安装各类传感器2万余个、水下水上监控设备100余个、生物光源100余个，使复杂的养殖过程控制变得更简单和准确。只需3到7人即可操控该平台，并一年养鱼可达150万条，且死亡率低于2%。

据武船技术负责人介绍，挪威海上渔场养鱼平台在研发、建造过程中完成了一系列重大技术创新，填补了国内海洋工程行业空白。比如，该养鱼平台的旋转门系统有别于其他已建和在建养殖装备，是智能化的末端执行装置，承载着渔网清洗、活鱼自动驱赶和捕捉等功能。其在精度上要求极高，直径110米、重达数百吨的门形框架能在周长300多米的平面上以毫米级的精度自如运转。无论是旋转门自身还是旋转轨道，都在精度上达到了业内前所未有的水平。

目前，日本等国家也建有海上养殖装备，但平台规模和智能化程度都不及中国此次建造的挪威海上渔场养鱼平台。该平台的研发和建造为中国自主知识产权大型海上养殖装备产业的发展打下了坚实的基础，将推动渔业养殖从近海养殖向深海养殖加速转变，从网箱式养殖向大型装备式养殖加速转变，从传统人工式养殖向自动化智能化养殖加速转变。

免费试阅14天