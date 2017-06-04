黄宪起任中央党校副校长 赵长茂被免去副校长职务

（联合早报网讯）中共中央发出关于黄宪起、赵长茂职务任免的通知，中央批准：黄宪起任中央党校副校长，免去赵长茂的中央党校副校长职务。

据中共中央党校网报道，黄宪起简历：

黄宪起，男，汉族，1979年加入中国共产党。现任中央党校副校长。

1984年毕业于武汉大学哲学系，硕士研究生学历。先在科学社会主义教研部工作。

1994年调任中央党校科学社会主义教研室教学秘书。

1995年任中央党校组织部干部二处处长，后任中央党校进修部主任。中央党校校委委员、组织部部长。

2017年06月，中央党校副校长。

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