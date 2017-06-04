村主任定“小目标”：三年捞够500万

（联合早报网讯）日前，福建省长乐市金峰镇集仙村原党支部书记、村委会主任李立忠被长乐市人民法院判处有期徒刑7年6个月，并处罚金50万元。此前，他被开除党籍。

据中国纪检监察报报道，“三年500万。”李立忠上任后，就定下这一目标，但这目标不是为了金峰镇发展，而是为了他自己。

改革开放以来，金峰镇农村经济飞速发展，民间资本活跃、土地资源丰富，但村里违规改建房屋、占地新建楼房现象十分普遍。作为村党支部书记、村委会主任的李立忠非但没有对违建问题进行监管，反而以此为砝码，大肆捞钱，为违建撑起“保护伞”。

“只要给钱，立刻放行。”这是李立忠的办事准则。村里几个村民私自占用耕地集资建房，被镇国土所强制停工。李立忠得知后，主动向违建户提出可以帮忙疏通关系，确保顺利建房，但得支付巨额“劳务费”。在一番讨价还价后，双方以55万元的价格“成交”。

收到“劳务费”后，李立忠找到镇国土所干部疏通关系。最终，一栋高15层、占地660多平方米的违建顺利建成。

“只要是有利益的事情，李立忠都不会放过。”调查组工作人员介绍，李立忠除了收受违建户55万元外，还利用职务便利，伙同他人虚构工程项目套取公款68.39万元，个人分得56.08万元。

村民向长乐市纪委反映相关问题，市纪委成立调查组，尽管调查阻力重重，经过不懈努力，调查组还是掌握了李立忠违纪违法问题充分证据。

最终，长乐市纪委给予李立忠开除党籍处分。

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