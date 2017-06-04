象牙销量跌六成 港议员拟提案助商会“索偿”

（联合早报网讯）香港政府前日（2日）刊宪《2017年保护濒危动植物物种（修订）条例草案》，正式启动立法全面禁止香港象牙贸易程序。按草案，香港2022年起，将全面禁售象牙。港渔农自然护理署署长梁肇辉早前明言，当局已有足够过渡期予象牙商人处理持有的货存，因此不会赔偿，言论引起象牙商强烈反弹。

据香港01新闻网报道，香港象牙持牌人联会副主席陈宗和狠批，渔护署做法是剥削私有财产，强烈要求政府作赔偿。陈宗和指出，自禁售消息传出后，不断有收藏家向他查询日后收藏象牙是否犯法，象牙生意即时减少：“大家都不敢买了，卖不到存货的1%，销量减少了六成。”。销量大减，令象牙批发价亦急跌，未经加工的象牙原料由高峰期每公斤1.5万港元，跌至目前4,000港元一公斤，跌幅约七成。

陈宗和要求政府作赔偿，他建议可以象牙持牌人为单位，再按各持牌人拥有的象牙量，赔偿有关损失。陈宗和透露，民建联立法会议员陈恒镔已表示愿意配合，在大会通过草案时提出修正案，要求政府向象牙商作补偿。

陈恒镔回应香港01时承认，有意就政府的草案提出修正案，补偿象牙商人。会先聆听周二（6日）立法会环境事务委会员公听会的意见及审视政府草案后，再详细考虑。陈恒镔表示，政府过往收回活家禽业牌照时，亦有相应补偿，而象牙属市民财产之一，理应同获补偿。不过，其党友葛珮帆一向支持禁售象牙，她又会否同意修正案？陈恒镔说，明白葛珮帆一向保护动物，但认为就是否向持牌人作补偿，仍有商榷余地，会尽量协调党友。

葛珮帆就指，她绝对反对政府回购象牙，但若有老年象牙工匠生活困难而需要政府协助，可再作考虑。葛珮帆补充，民建联最终会就补偿象牙商人一事有统一立场，不存在同党议员反对党友修正案的情况。

不过，世界自然基金会香港分会高级主任(野生动物罪行) 劳敏惠同样反对补偿。劳敏惠指出，参考中、美两国，当政府宣布禁售象牙时，均无补偿措施，因此本港亦不应“破例”。她解释，政府自1989年宣布禁运象牙时，已给予象牙商人足够时间“散货”，加上海关不时检获走私象牙，证明象牙涉非法买卖，如今次让步作赔偿，便变相用公币补贴杀象大象的犯罪行为。

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