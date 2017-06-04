南大实行“大类招生” 一年后再分流

（联合早报网讯）高考填报志愿时，不少考生对专业选择常举棋不定。扬子晚报记者昨日采访获悉，今年南京大学招生政策有较大调整，将试行“按大类招生”。南京大学将实行“按学科大类招生”，今年秋季即将走入南京大学的绝大部分2017级本科新生，进校时将不再按“学院”划分，取而代之的是11个招生专业大类和四个专业。

据扬子晚报网报道，2017年，南大在原来院系专业类招生的基础上，将进一步深化大类招生改革，部分专业和专业类将采用“按学科大类招生”的模式。院系之间的“划分”将被打通。学校招生办相关负责人介绍，除外语语言文学类存在培养的特殊性以外，其他学科大类均按照预定的分流机制，在一年之后逐步完成，而非进校后就进行专业分流。据悉，由于教育部门批复大类招生时，各高校的特殊类型和自主招生等招生章程已经发布，南京大学今年仅在统招和江苏省综合评价录取中进行大类招生。

高校招生负责人介绍说，全面推行按大类招生后，最直接的变化是填报志愿时专业的名称及代码较去年有差异。高考结束后，考生将拿到由江苏省教育考试院编印的《2017招生计划专刊》，考生填报志愿时应严格对照“2017计划专刊”上高校公布的专业大类名称及代码准确填报。学生入校后，经过一至两年的基础培养，再根据兴趣和双向选择原则进行专业分流。

免费试阅14天