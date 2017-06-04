保护三江源 中国首份国家公园条例出台

（联合早报网讯）记者从青海省人大获悉，中国首个国家公园体制试点《三江源国家公园条例(试行)》正式出台。该条例分总则、管理体制、规划建设、资源保护、利用管理、社会参与等八章内容。

据中新网报道，条例指出，为规范三江源国家公园保护、建设和管理活动，实现自然资源的持久保育和永续利用，保护国家重要生态安全屏障，促进生态文明建设，根据有关法律、行政法规，结合三江源国家公园实际，制定本条例。

条例确定，三江源国家公园主要保护对象包括草地、林地、湿地、荒漠；冰川、雪山、冻土、湖泊、河流；国家和省保护的野生动植物及其栖息地；矿产资源；地质遗迹；文物古迹、特色民居；传统文化；其他需要保护的资源。

而禁止在三江源国家公园内进行采矿、砍伐、狩猎、捕捞、开垦、采集泥炭、揭取草皮；擅自采石、挖沙、取土、取水；擅自采集国家和省级重点保护野生植物；捡拾野生动物尸骨、鸟卵；擅自引进和投放外来物种；改变自然水系状态等。

条例明确，三江源国家公园按照生态系统功能、保护目标和利用价值划分为核心保育区、生态保育修复区、传统利用区等不同功能区，实行差别化保护。

此外，条例指出，国家公园管理机构应当坚持以自然恢复为主，生物措施和工程措施相结合，采用先进适用的恢复和治理技术，保持生物多样性，有效提升水源涵养等生态功能。除生态保护修复工程和不损害生态系统的居民生活生产设施改造，以及自然观光、科研教育、生态体验外，禁止其他开发建设，保护自然生态和自然文化遗产的原真性、完整性。

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