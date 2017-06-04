香港红十字会颁奖礼 男同志争捐血权

（联合早报网讯）香港红十字会输血服务中心今日举行嘉许礼，嘉许已捐血25次的市民。其间平权团体香港基督徒学生运动大约10人在场外拉起彩虹横额，高呼“同志平权救人命”口号，又向市民派发印有“促请容许男同志捐血”贴纸的咖啡粉包。组织代表陈可乐透露，希望市民在喝咖啡谈天时，都会讨论男同志未能捐血问题，关注香港平权运动。

据香港01新闻网报道，有关组织成员阿东捐血25次，今日亦获红十字会嘉许。阿东指，自己在捐血前，红十字会问卷有问他是否男同志，及是否有不安全性行为，他说:“我觉得只要血液安全，又帮到人，就应该捐血，而不应因为是同志身份便被拒绝捐血。” 他无回应自己是否男同志，但强调捐血前如实作答问卷问题。

组织内务副会长高仲礼表示，香港红十字会经常呼吁市民捐血，指香港血库告急，相信男同志都希望出一分力救人。但现时捐血问卷写明，如果在一生中发生过男男性行为，都终身不可以捐血。他指，可能只是一次男男性行为，甚至是安全性行为，都不可以捐血，认为中心应该收窄政策，只要3个月没进行不安全性行为，就可以捐血。

在活动尾声合照环节时，该组织突然拉起彩虹旗上台要求红十字会管治委员会主席何沛谦贴上“促请容许男同志捐血”贴纸，但何并未接受，只称会积极研究。李卓广事后回应指，红十字会首要考虑是血液的安全问题，留意国外例如欧美地区陆续撤销针对男男性行为人士永久不能捐血的规定，会参考不同国家的做法，例如研究设一年至五年限制。他未有回应撒销时间表，称红十字会会密切留意科学数据，及与不同权益者，包括病人组织讨论。

在场捐血者有人支持，亦有人反对男同志捐血。支持的工程业陈先生指，如果可以证明他们血液安全，无理由反对。但他太太则反对，认为始终存在安全风险。销售业的梁先生则指，难以判断是否应该撒销男同志终身不可捐血限制，因为最重要是血液安全，但未了解有关科学发展，“如果有安全问题当然不可以(捐血)。”

香港红十字会输血服务中心今年四月回应香港01查询，指随着检验病毒技术的不断进步，自2007年起，中心的化验技术已扩展到为每位捐血者的血液样本进行核酸测试。这个新技术已缩短检测已受爱滋病病毒感染血液的空窗期。现时，空窗期为六日，技术已达到世界先进国家的标准。

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