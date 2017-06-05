河北楼市热度难减 廊坊邢台齐发限购令

（联合早报网讯）近期，河北廊坊、邢台齐发楼市调控新政。廊坊指出，非当地户籍居民家庭能够提供当地3年及以上社会保险缴纳证明或纳税证明的，限购1套住房，努力把房价调控在2016年10月水平，确保环比不增长。邢台方面也明确，进行阶段性限购工作。

据《经济参考报》报道，廊坊发布《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的实施意见》（简称《意见》）称，从严调整住房限购措施，实行限购的区域为廊坊市主城区（含广阳区、安次区、廊坊开发区）、三河市、大厂回族自治县、香河县、固安县、永清县、霸州市和文安县。

具体限购政策为，非当地户籍居民能够提供当地3年及以上社保证明或者纳税证明的，限购1套住房，已经拥有1套及以上住房，或者无法提供当地3年及以上社保证明或者纳税证明的，非当地户籍居民家庭，暂停在当地购买住房。补缴的纳税证明和社保证明不得作为购房的有效凭证。当地户籍居民已经拥有两套及以上住房的，暂停在当地购买住房。

《意见》提到，对首次购买住房的居民家庭，申请商业性个人住房贷款，首付款比例不低于30%；对拥有1套住房的居民家庭，再次购房，首付款比例不低于50%。提高住房公积金贷款首付比例，缴存职工使用住房公积金贷款购买家庭首套普通住房的，最低首付比例调整至30%；使用公积金购买二套住房的，最低首付调整至60%。

邢台方面表示，各县（市）政府要结合本地房地产市场形势，因地制宜，做好相关政策储备，保持房地产市场健康平稳，遏制房价过快上涨。对于房价过高、上涨过快的县（市）政府，要适时按照《河北省人民政府办公厅关于进一步促进全省房地产市场平稳健康发展的实施意见》要求，进行阶段性限购工作。

对此，中原地产首席分析师张大伟分析认为，北京调控收紧，价格绝对值较低的周边区域就成为投资者的首选之地，再加上雄安新区等各种因素的利好，河北成为投资购房的重要战场，市场供需结构非常紧张，这也是在过去一年多房价上涨了一倍多的主要原因。

报道指，因各种利好因素，河北不仅成为购房者的投资天堂，也成为各房企的拼抢之地。

6月2日，石家庄正定新区迎来今年最受关注的一次土拍。于2016年12月停拍的6宗土地再次上市，碧桂园、保利、万科等25家房企参与了此次竞拍。据悉，该6宗土地占地面积共323068.03平方米（约484.60亩），曾于2016年12月1日挂牌出现过，却于拍卖前的2天前停拍。本次出让总额高达42.33亿元。

值得注意的是，在2016年11月楼面价仅为2549元/平方米的正定，本次土拍天山地产竞得的[2016]008号地楼面价高达2.09万元/平方米，创下正定新区楼面地价新高。

对此，业内人士表示，雄安新区的利好以及石家庄政府地址迁移至正定新区等多种因素，让正定成为房企眼中的“唐僧肉”。未来保定“十年限售”的土拍政策或在河北多个重点区域扩围。

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