港证监会誓打“老千股” 内地关注港监管

（联合早报网讯）香港回归二十年以来，中港两地金融市场加强互通，但带来的挑战也相应增加。香港证监会主席唐家成接受香港《星岛日报》访问时指出，随着沪港通、深港通等互联互通措施相继落实，内地政府很关注香港证券市场的监管，并希望内地投资者不会受骗，中国证监会主席刘士余便曾向他查询香港“老千股”的情况。面对新形势，唐家成表示，证监会必须采取更积极手段，尽快打击市场上的不当行为，确保香港作为超级联系人的角色不会受损。

报道称，中港两地的证监会一向有沟通机制，交换市场监管讯息。唐家成表示，以往大多是香港证监会向中国证监会索取资料，以了解一些在香港上市的中资企业情况。不过，随着沪、深港通落实，中国证监会近期也很关心香港的市场监管水平，连刘士余也曾问他是否已成功控制好“老千股”，而他则向刘士余承诺，香港证监会十分关注。

对于“老千股”横行，唐家成回应说，随着上市公司数目不断增加，有小部分公司出问题不能完全避免，尤其是很多大型国企早已挂牌，一些近期才到香港上市的民企，确实有良莠不齐的风险。虽然如此，不论是“老千股”抑或市场上的其他不当行为，证监会都会主动跟进，并采取实时监管策略，一见到市场有人钻漏洞，便会尽快叫停，而证监会内部的多个部门，亦会以跨部门合作的方式，以及时制订应变方案。

就以早前创业板新股股价乱炒的风波为例，香港证监会在今年初主动发出声明，提醒保荐人等持份者的法律责任，喝止歪风，有个别创业板新股无法上市，或者上市后被停牌，结果在没有修改任何规例的情况下，创业板新股挂牌首日狂升数倍以至数十倍的乱象暂告一段落。唐家成指出，即使没有改例，但只要市场人士知道证监会的监管要求，他们也会自行改善。

除了“老千股”之外，中港金融市场加强融合，也会带来各种挑战。现时持有证监会牌照的证券中介机构(证券行、基金公司等)当中，大约有13%属于中资，比传统上雄霸香港市场的美资还要多。如果以新股来说，中资保荐人更是市场的主流。

唐家成指出，中资金融机构是香港市场越来越重要的持份者，而他们习惯的监管方式，和香港的往往有差异。香港证监会将确保这些中资机构了解香港的监管要求，并不时留意是否有需要跟进的地方。

近期不少重量级金融界人士，包括金管局前总裁任志刚等，都表示担心金融风暴重临。唐家成指出，回归以来，香港渡过了1998年金融风暴，以及2008年金融海啸等危机，但现时香港并没有系统性风险，与金融风暴以及金融海啸前的情况并不相同。他说作为监管者，不会评论市场是否有下跌的风险，但以市场监管制度来说，香港仍属稳健。

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