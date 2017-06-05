吕秀莲忧台湾亡在蔡英文手里 林浊水：不要太忧郁

（联合早报网讯）台湾前副总统吕秀莲日前说出重话，强调台湾现存21个邦交国，有11个在WHA（世界卫生大会）为台湾发声，这代表其他10个不愿为了台湾得罪中国大陆，她几乎想向台总统蔡英文说，“如果再不努力，台湾会亡在你手里”。

台湾联合报报道称，对此，前民进党立委林浊水在“东网”发表评论表示，“全台湾忧国忧民第一名恐怕要算吕秀莲了。”他指出，WHO在北京的压力下，拒绝发WHA大会的邀请函给台湾，令台湾社会非常愤慨，但吕秀莲还没有时间愤慨，“她的情绪就直接被台湾即将亡国的深刻忧郁完全掳获住了”。

林浊水指出，所谓台湾亡国无非是亡于北京而成为中华人民共和国统治的领土。假使邦交国全部断了便可以使台湾亡于中华人民共和国，那台湾邦交国早就会不剩一个了。北京都有本事让世界霸主和台湾断交，又使只要人口超过5000万以上的所有中等以上国家都和台湾断交，那么除了情况特殊的梵蒂冈之外，把现在和台湾还有邦交的迷你小国扫干净有什么困难？

他表示，北京不愿这样做倒也不是因为不屑，而是要台湾继续挂着中华民国的招牌，以做为中国内战还没有结束的象征，就这一点，中华人民共和国和中华民国，或则中共和中国国民党有着共同的利益，所以40多年来台湾的迷你邦交国一直就维持在20多国的状况。

林浊水说，和这些迷你小国有邦交当然是有好处，但是没有了，台湾也铁定不会亡国，“所以吕秀莲还是不要太忧郁的好”。

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