国航客机香港起飞险撞山

（联合早报网讯）中国国际航空一班编号CA428的客机，6月4日晚上由香港国际机场飞往成都，但在起飞时遇上惊险一幕，几乎撞向大澳对开山头。

据香港01网站报道，该航机原定于昨晚7时45分出发，但遇上延误至晚上9时05分左右始能起行。该架空中巴士A320客机依指示使用25L跑道(即南跑道)起飞。

据航空交通管制与机师对话录音内容，当时CA428起飞不久，刚离开香港塔台（HK Tower）的频道，转交由香港离场台（HK Departure）。管制员指示其攀升至空层高度130（即13,000英尺/departure identify FL130）。但当时管制员却未收到CA428回应，随即连续两次指示客机攀升，其后管制员发现CA428竟提早左转，立刻提高声量指示国航客机“立即转右至270度航向、爬升至空层130”（Air China 428，Turn right immediately,Turn right immediately. Heading 270 Turning ahead expedite climb） 。

眼见客机与大澳对开山头非常接近，倘再不转向攀升恐会酿成危险，管制员再次呼叫：“立即爬升！警告小心前面地势！立即爬升至5,000尺！”( Air China 428, expedite climb, terrain ahead, terrain alert, expedite climb passing 5,000ft, expedite！) 至此时CA428终于回应转至270度航向，客机在大澳上空掠过，化解了一场危机。

根据航班追踪网站Flightradar24显示，涉事客机突然左转时飞行高度约3,150英尺，虽然大澳的最高点仅海拔千余英尺，然而大屿山有不少高峰，假如客机不理空管人员警告继续左转，或有机会接近昂坪大佛甚至凤凰山。昂坪约高2,519英尺、而凤凰山则高约3,064英尺。

正常航机起飞后，都要依照每个机场独有的标准离场程序（SID）来飞行，即使起飞时依照既定的航点（waypoint），但仍以空管人员最终指示为准。而此次涉事的25L跑道，航机通常会在越过大屿山分流对开，之后才转左，确保前方没有山岭及障碍物。

针对这起事故，国航总部相关负责人回应时表示，国航目前已经关注到该事件，正在配合相关部门的调查核实。但据目前了解的情况来看，与之前媒体的报道有较大出入。调查结束后会有进一步的消息。同时，国航西南分公司相关负责人也称，由于涉及多个机务人员、管理单位的调查取证需要一定周期，目前不方便下定论。

民航自媒体“航空物语”表示，国航航班在香港机场起飞后，突然向左转，引起香港管制员紧张，立刻呼叫国航转向。但飞机高度此时已大大高于大澳山头，不存在部分媒体所说的“险些撞山”情况。

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