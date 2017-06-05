台民调显示 54％民众认为蔡英文倾向追求台独

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文上任后，针对两岸关系主张“维持现状”。不过，根据“美丽岛电子报”最新民调显示，高达54.4％的台湾民众认为蔡英文的统独立场是“倾向追求台独”；51.3％民众不认为蔡英文有做到维持现状。

台湾联合报报道，美丽电子报以两岸为主题进行民调，民众被问到“请问，您认为蔡英文总统的统独立场，整体来讲倾向台湾独立、维持现状、或两岸统一？”有32.9％认为是“台湾独立”；7.5％认为是“先维持现状，以后台湾独立”；14.0％认为是“先维持现状，以后考虑独立”；认为是“永远维持现状 ”则为15.9％。

民调指出，这项数据显示，蔡英文虽一再宣示“维持现状”，但却有逾三成的人仍明确认定她倾向台湾独立；同时，有21.5％的民众认为“维持现状”只是暂时性，未来蔡英文仍会追求独立。也就是说，有超过半数的台湾民众，认为蔡英文会进行台湾独立，差别在于时间先后。

民调进一步询问，是否支持蔡英文将“维持现状”列入民进党党纲，借此取代“台独党纲”时，有53％表示支持；在民进党支持者中，支持的比例高达60％。

这次民调是在5月24日至5月25日进行，成功访问1073人，在信赖水准95％情况下，抽样误差最大值为正负3.0％。

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