考试商机 “高考内衣”中国热卖

（联合早报网讯）2017年中国高考已经进入倒计时，在考生和家长紧张备战的同时，不少商家也瞄准了高考商机，普通的笔、蜡烛、内衣和鞋子……只要与“高考”攀上关系，都成了热卖商品。其中，高考专用内衣号称可以纾压，比普通的同类型商品贵20%到50%。

据《北京青年报》报道，近年来，河南、吉林等省实施高考“无声入场”规定，即为防止作弊，所有考生入考场检查时，金属探测器不能发出报警声响，因此要求考生穿着无金属装饰的衣服、鞋子，女生需穿无金属挂钩和钢圈的内衣。本来普通的内衣、服饰也能满足这一要求，但“高考专用内衣”、“高考鞋”眼下正在网上热销，有的店家甚至月销量过千。

在淘宝网上搜索“高考内衣”、“高考专用内衣”，能搜出几千种女士内衣产品，大多标有“高考专用内衣无磁过安检”、“无金属高考过安检专用内衣”等字样。这些产品售价大多集中在数十元到上百元（人民币）不等，比普通的同类型商品要贵20%到50%，但从网页显示的数据来看销量相当不错。

网店客服表示，高考专用内衣“无磁，无金属，方便过安检且穿着舒适，有助于考生减压”。“高考内衣”究竟有何神奇之处？一位淘宝店主坦言，其实它们跟普通抹胸、运动内衣没什么区别，“但主要是打上‘高考’的名头，即使加价，也卖得好。”一位考生家长则表示，身边有家长推荐这种“高考内衣”，自己就跟风购买了，听说有的班级还全班集体采购。虽然北京没有“无声入场”的规定，但不少北京考生及家长也买了。

除了穿戴的衣服、鞋子，“高考专用文具”也是热销商品，淘宝网上一些店铺的月销量竟达近万件。在一些文具网店，某品牌“祈福考试文具套装”月销量近万套。这个套装含三支中性笔和笔芯、涂卡笔、尺、橡皮共七件文具，售价人民币22.5元，其特点是上面印有“祈福”字样，橡皮上还刻着“过”字。另一文具品牌的“高考专用笔”印有“连中三元”字样，月销量也达9000余件。

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