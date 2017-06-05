云南一中学为高考生发连号“喜钱”加油

（联合早报网讯）中国今年的高考临近，此前，部分学校为给备考学生加油鼓劲，下了“大功夫”，“誓师大会”、“全校喊口号加油”都已是玩旧了的套路，高考前的日子变成了全校师生的狂欢。

云南网6月5日报道，近日，云南昭通威信第一中学针对高三同学推出了“高考7天乐”的活动，不仅包括低年级同学给高三学姐学长送祝福、拍毕业照，最重要的是还给所有高三学生发钱，每人两张连号的五元钱，寓意十全十美，人人有份。往届学生笑评：“毕业几年学校都变这么潮了”

6月4日，有网友向云南网爆料，称云南昭通威信第一中学为每位备战高考的高三学生发放了两张崭新连号的5元人民币留作纪念。通过发“喜钱”的方式，帮助学生释放紧张情绪，以平和、乐观心态迎接高考。

在附图中，疑一名老师站在教室内的讲台上，整个教室的学生手中都高举两张纸币，满面笑容。从图中可以看出，全是连号崭新的一叠五元人名币，包装的白纸上除了一个班级共计发730元，还写着“天王盖地虎、全上九八五”的口号。

6月5日，威信一中正在备考的高三学生王同学说，学校早早就预告了这次“高考7天乐”活动，每个班都收到了通知，活动包括高一高二学生给高考生送祝福、拍毕业照等等，发喜钱只是其中一部分。

据王同学介绍，6月4日上晚自习时，学校给高三每个学生都发了喜钱，整个年级有20个班，每个班有70多人。班主任说一共10元寓意“十全十美”，两张5元连号寓意“五谷丰登、顺顺利利”。班主任发钱时，还说了许多祝福的话语，让人心里暖暖的，缓解了高考前同学们压抑的气氛。教室前也挂着“金榜题名，马到成功”的红色灯笼，“看到有那么多人支持我们，进考场好像也不那么怕了。”

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