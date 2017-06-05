台湾“新二代”出生率十余年间暴跌逾五成

（联合早报网讯）2000年至2003年间，是台湾人与外籍或大陆配偶结婚的高峰期，之后跨国联姻逐年减少，连带导致新住民二代出生率大幅下滑，根据台湾内政部调查，十余年来，“新二代”出生率大幅滑落，暴跌超过五成。

台湾联合报报道，包含大陆、东南亚及其他地区的新住民人数已突破50万人，其中大多为婚姻移入的配偶，2005年以后，台湾人与东南亚等居民婚配情形转少，反映至新住民子女人数减少。

台湾内政部自2004年初次统计当年出生的“新二代”人数，当年生母原属国籍非台籍的新生儿人数总计2万8717人，之后每年人数趋缓，2008年，出生人数跌破两万，为1万8919人，一直到2016年，仅剩1万2662人。

“新二代”的出生率在短短十余年间跌幅超过五成，出身自柬埔寨的国民党新住民立委林丽蝉对此分析称，台湾社会有大量新住民移入的高峰期大约是2001年开始，据内政部统计，2001年约有1万7000位东南亚姊妹嫁来台湾，反观去年只剩下6000位左右，减少近2/3，对于母亲为东南亚籍的婴儿人数下降有着关键性的影响，而且，不只是东南亚籍的姊妹，陆籍配偶降低的程度也差不多。

至于为什么新住民移入台湾的人数大幅减少？林丽蝉表示，“现实面的影响很大”，她说，人都会向往更好的生活环境，尤其这些姊妹是要远嫁外国，到一个语言、生活习惯、风俗文化的截然不同的国家生活，地点的选择就变得格外重要。近年来台湾的经济成长率一直在2%至3%徘徊，去年更只剩下1%左右，但越南、菲律宾、印尼等东南亚国家却能一直维持5％到6%甚至更高的经济成长率，经济环境的改变、两国之间差距的缩小都是造成新住民移入台湾大幅减少的原因。

林丽蝉说，世代在变迁，人们的观念也在改变，不可讳言，生养后代的需求是以前台湾有大量新住民嫁来台湾的重要因素。近年来年轻人的想法不一样了，不婚主义、晚婚、少子成了现代年轻人的主流观念。但经济环境不佳仍是最大主因，经济因素影响的不只是东南亚籍姊妹嫁来台湾的意愿，而是台湾社会的整体问题，新住民移入的人数减少，只是问题的冰山一角。

免费试阅14天