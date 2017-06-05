国航回应"航班险撞山"：情况与媒体报道出入大

（联合早报网讯）6月5日，据香港媒体报道，昨晚一架国航班机由香港飞往成都，从香港国际机场起飞后不久，险些撞上大澳山头。怀疑是在未按空管人员指示下左转。国航方面表示，目前已经关注到该事件，正在配合相关部门的调查核实。但据目前了解的情况来看，与之前媒体的报道有较大出入。

此前香港报道，涉事航班为编号CA428的空客A320客机，香港国际机场航班数据显示，客机原定在昨晚7时45分起飞，但延迟到当晚8时45分才启航，而根据航空网站flightradar24的资料，客机大约在当晚9时06分起飞，之后在接近2800尺的高度突然开始左转，驶往大澳方向。

根据一段控制塔录音内容显示，空管人员在CA428起飞不久，已多次指示机师将航机爬升，但未获对方响应，其后CA428突然左转，空管人员发现后再次提示机师必须立即转右，但机师没有作出反应，空管人员只得再次发出询问，并以急速的语气催促机师立即爬升，并大呼“国航428，尽快爬升，小心前面地势、地势警告!尽快爬升至5000尺!尽快!”

从flightradar24显示的飞行路线可见，CA428在起飞后的两分钟曾经在约3650尺的上空，飞越大澳一个山头，之后才向右转。飞机最终在昨晚11时22分抵达成都。

一位微博网友表示，自己昨天就是乘坐的这趟航班，起飞后不久确实经历了一个很急很大的右转弯，“当时还和朋友说怎么转那么急，现在才知道原因”。

据封面新闻报道，国航总部相关负责人对此表示，国航目前已经关注到该事件，正在配合相关部门的调查核实。但据目前了解的情况来看，与之前媒体的报道有较大出入。调查结束后会有进一步的消息。同时，国航西南分公司相关负责人也称，由于涉及多个机务人员、管理单位的调查取证需要一定周期，目前不方便下定论。

民航自媒体“航空物语”表示，国航航班在香港机场起飞后，突然向左转，引起香港管制员紧张，立刻呼叫国航转向。但飞机高度此时已大大高于大澳山头，不存在部分媒体所说的“险些撞山”情况。

香港机场位于大屿山岛，大屿山地势西南高峻、东北较低，主峰凤凰山海拔935米，是全香港第二高峰。香港国际机场发展关注网络发言人称，大澳南边的山峰最高点为1650呎(502米)，若涉事航班在该处约3650呎(1112.8米)的上空飞过，两者之间的垂直差距是多于国际民航组织的要求1000呎(304米)。

他说，如涉事航班的机师不理空管人员警告，一直左转，或有机会飞近凤凰山，故存在一定的危险性。

究竟这起事件因何而起？险些撞山之说有无根据？香港民航处相关负责人透露，目前该事件正在调查当中，暂不方便接受采访。

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