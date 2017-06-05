台消费乏力 日本美妆品牌掀“撤台潮”

（联合早报网讯）台湾消费市场乏力，三大日本知名化妆品牌传出8月底撤出台湾，百货业者今天（5日）证实，有收到代理商通知上述品牌撤柜的讯息。近月来，已经有日本杂货品牌及美国达美航空退出台湾市场，皆因不敌亏损。

中通社报道，公关公司指出，近几年台湾彩妆市场经营严峻，彩妆忠诚度低于保养品牌，经过与日方约半年的沟通时间，决定ANNA SUI、PAUL&JOE、LADUREE将在8月31日离开台湾，未来只会剩下ALBION持续经营；而这三个品牌是否会再回来台湾，或有无直营计划，一切均由日方决定。

公关公司强调，ANNA SUI、PAUL&JOE、LADUREE品牌将离开台湾但不会牺牲会员权益，会员生日礼金会照常发放，所有点数到8月底前也都可以持续兑换。

有百货业者则指出，有收到撤柜的讯息，也预计8月底撤柜，但其他通路是否撤柜就不得而知，也不清楚代理商是否就此结束代理，并不确定三个品牌的日本总公司后续安排。

三大品牌撤台消息一传出，不少网友直呼难过，但也有人认为上述品牌售价太贵。其中，以“娃娃头香水”最为知名的ANNA SUI，向来以独特怪异的包装，掳获不少时髦女性的心，从2001年开始就进驻台湾。

据报道，撤柜的消息从去年底开始就传开，而在今年4月，进驻台湾将近18年，曾撤出后又入台的日式杂货品牌Afternoon Tea，也因连两年亏损决定离开台湾市场。

近一年来，因景气不佳，加上“一例一休”等政策增加人力成本，国际品牌因亏损掀起“撤台潮”，在美妆品牌之前就有美国的达美航空退出台湾市场。饮食界则有日本居酒屋集团、曾掀起排队潮的大阪起司塔、法国马卡龙名店、米其林星级的美国牛排等。金融业有巴克莱证券和苏黎世产险撤台，另有外商银共裁撤分行近二十家。

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