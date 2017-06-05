中制“战教一体”山鹰首架外贸飞机总装下线

（联合早报网讯）中国航空工业自主研制生产的山鹰首架外贸飞机，今天（5日）在位于贵州安顺的航空工业贵飞总装下线，此举标志中国军贸家族新添一款“战教一体”的超音速轻型多用途歼击教练机。

新华社报道，以“沙漠迷彩”涂装从红色幕布后缓缓滑出，外贸型山鹰飞机在中外嘉宾见证下首次公开亮相。据悉，首批外贸型山鹰将在完成必要的出厂试验后经由中国航空工业中航技公司出口交付海外用户使用。

中国航空工业表示，山鹰首架外贸飞机总装下线丰富了中国航空工业出口飞机型谱，提升了山鹰品牌国际影响力。这不仅是中国航空工业国际化开拓战略的重要举措，也是航空工业贵飞打造一流教练机基地，坚持国内国际两个市场协调发展的重要里程碑。

“中国山鹰出口国际市场的大门已经打开。系列化发展的山鹰家族不仅成为国内空海军高级教练机的绝对主力机型，更将成为国际军贸市场强有力的竞争者。”中国航空工业贵飞董事长王文飞说。

代号FTC-2000的山鹰飞机，是中国航空工业贵飞为国内外飞行员训练需求而研制的一型全天候、轻型、单发、串列式双座舱超音速歼击教练机。它的最大飞行高度为1万6000米，飞行速度达到1.5马赫。

中国航空工业贵飞副总经理、总设计师胡建兴介绍说，山鹰飞机不仅可以承担现代战斗机飞行员的高级、战斗入门和战术训练任务，同时具有较强的空－空、空－地作战能力，能够执行对空作战、对地攻击等作战任务。

山鹰飞机配装先进的航空电子设备具有综合显示、控制及管理功能。它不仅可挂载航炮、导弹、火箭弹、训练弹和副油箱，还具有较强扩展能力，可满足用户个性化使用需求。

“山鹰的安全特性设计优势突出，经过国内批量交付使用检验，其动力装置和功能系统安全可靠。它的失速尾旋改出成功率100％，达到世界先进水平。”胡建兴说。

自2003年成功首飞以来，山鹰飞机已经批量列装中国国内并成为中国军队的主力高级教练机，而且在国际市场上已取得突破。

创建于1964年的中国航空工业贵飞，有着超过半个世纪的教练机研制经验，致力于打造“国内首屈一指的教练机基地”。

免费试阅14天