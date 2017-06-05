台湾郎失去吸引力？东南亚配偶减少

（联合早报网讯）“台湾郎”跨境外联姻高峰期已过，外籍配偶赴台人数逐年减少。新住民团体以及外交官分析，原因包括台湾经济疲弱，加上东南亚国家经济有起色，台湾不再那么具吸引力；此外，韩国流行文化席捲东南亚，许多东南亚女生“疯韩国、迷欧巴，不想嫁台湾郎”。

联合新闻网报道，台湾来自东南亚地区的外籍配偶中，以越南最多、其次是印度尼西亚、泰国，但近年来，越南籍配偶人数减幅明显。台湾一名资深外交官观察“越南女生真的很疯韩国”，有越南女生曾向他直言，想嫁到国外的女生会到婚媒仲介组织登记，目前最热门的还是欧美国家，再来是韩国、日本，台湾排第三，最后是中国大陆。

另一方面，官员表示，台湾外交部加强外籍配偶境外访谈制度，因此自2004年开始异国婚姻数字也下降许多。

关怀新移民及儿童的赛珍珠基金会副执行长林莳萱指出，现在东南亚国家发展起来，“有姐妹很明白地说，回家乡后，发现家乡发展的比台湾某些地方都还进步”。

她表示，况且时下科技通讯技术发达，LINE或面簿都可以即时通讯甚至直播，外籍配偶在台湾是什么状况、过得好不好，家乡的人都能清楚掌握，相较以前联络不易，现在很多讯息无从隐瞒，也会让更多姐妹对于嫁来台湾更加谨慎思考，多少也会影响到东南亚姐妹嫁来台湾的意愿。

林莳萱说，曾听过台湾婚媒业者也在讲，这些年的件数，跟以往真的差很多，没有什么人要嫁过来。她分析，嫁过来就是面对现实情况，要在台湾生活，不过外配刚来台湾时不能外出工作，很多人更是马上怀孕生小孩，生完还要带小孩，只靠先生一个人的薪水来支撑家庭，但现在整体环境不好，别说新移民姐妹了，连台湾女生也都不敢生。

她说，为什么东南亚姐妹想嫁到海外？无非就是希望有好一点的生活，更好的工作机会，当台湾经济发展萧条时，人家当然不会想要嫁过来，而这几年嫁给韩国人成为热门选项，就像早年东南亚姐妹想嫁来台湾是一样的道理，台湾婚媒业者也说现在生意不好做，到越南找女孩子，人家都不太愿意，选择去韩国的倒是蛮多人。

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