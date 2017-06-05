中国地方政府扶贫成效好可获财政奖励

（联合早报网讯）中国财政部今天（5日）公布消息说，中央财政分配2017年财政专项扶贫资金时专门安排6.4亿元（人民币，下同），对2016年开展贫困县涉农资金整合试点工作成效较好的安徽、河南、湖南、重庆、四川、云南、陕西和甘肃等八个省（市）进行奖励，每省（市）0.8亿元。

中新社报道，从2016年开始，财政部牵头开展了支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点，明确将中央和省市级相关财政涉农资金的配置权、使用权完全下放到试点贫困县，由贫困县依据当地脱贫攻坚规划，区分轻重缓急确定重点扶贫项目和建设任务并安排好相关涉农资金。

财政部介绍，截至2016年底，全国共有961个贫困县开展了整合试点，其中，片区县和重点县792个（占全国832个片区县和重点县的95%），纳入整合范围的各级财政涉农资金总规模超过3200亿元。

此外，安徽、湖北、广西、重庆、四川、贵州、西藏、甘肃等8个省（区、市），在2016年省级党委和政府扶贫开发工作成效考核中被认定为完成年度计划、减贫成效显著、综合评价好的省份。财政部、国务院扶贫办分配2017年中央财政专项扶贫资金时专门安排32亿元，对这八个省（区、市）给予奖励，每个省（区、市）各奖励4亿元。

财政部今天还发布消息说，将调整支出结构，合理安排中央本级部门预算和中央对地方转移支付资金，拓展红色旅游教育功能和脱贫富民功能，推动红色旅游发展开创新局面。2016年，财政部共安排资金15.47亿元，引导和支持全国红色旅游健康有序发展。

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