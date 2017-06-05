央视前“名嘴”张政任《光明日报》总编辑

（联合早报网讯）中国中央电视台前“名嘴”张政今天出任中共中央党报《光明日报》总编辑，跻身副部级高官行列。观察人士分析，张政在边远地区历练多年，如今以副部级身份重返宣传系统，仕途看好。

据光明日报社旗下微信公众号“阅读公社”消息，今天上午，光明日报社召开干部大会，中央组织部副部长周祖翼宣布，张政担任光明日报总编辑，免去杜飞进光明日报总编辑职务。中宣部常务副部长黄坤明等参加大会。

分析人士指出，负责中宣部日常工作的黄坤明为张政就职站台，显示高层对张政的重视。

张政今年51岁，1989年大学毕业后到央视做播音员，后任节目主持人，成为央视著名主持人之一。张政主持过多台大型文艺晚会，包括1997年3.15晚会、庆祝中共建国50周年晚会、中共建党80周年晚会、2001年春节联欢晚会等国家级重大庆典和文艺活动近百场。他也是中国电视文艺政府奖最佳节目主持人获得者。

2003年，张政出任中央广播艺术团任副团长，2007年任中国演出管理中心主任，成为正局级干部。2008年，张政转入地方党政系统，挂职担任中共新疆自治区政府党组成员、主席助理，2009年12月，转任中共新疆阿勒泰地区副书记。2012年2月，张政由西北转至西南，出任贵州省铜仁市委副书记，几个月后改任黔西南州委副书记，2013年1月升任黔西南州委书记。

张政离开央视从政后，一改在镜头前侃侃而谈的“名嘴”风格，变得十分低调，很少接受媒体采访。2013年1月，中共贵州省委组织部在任命张政为黔西南州委书记时评价称，张政综合素质好，事业心和责任感强；有多岗位工作经历，领导经验丰富；有较强的组织领导能力和综合协调能力；工作思路清晰，大局意识强，坚持原则，作风民主，为人正派。

中共黔西南州原州委书记陈鸣明当时也评价张政说，张政任州委副书记后，经常深入全州基层调查研究、指导工作、服务群众，作风务实、思维敏捷、率先垂范，得到全州干部群众的充分肯定。

上述评语虽然多是官话，但对一名干部的提拔十分重要，也说明张政获得了当地上下的认可。

有关人士分析，以张政当年的名气，他走到哪里都可以招来舆论关注，但他避开了舆论这把“双刃剑”的影响，说明他深谙“言多必失”、“枪打出头鸟“等官场规律。可以说，张政主要靠“少说多做”赢来了今天的地位，并且成为文艺界名人从政的成功例子。

同时，张政在新疆、贵州艰苦边远地区工作多年，本身也是重要的政治资历。近些年来，中共强调后备干部要到基层和艰苦边远地区锻炼，并重点提拔那些长期在这些地区工作的官员，张政显然符合这一要求。

另一方面，张政也是新任中共河北省委常委、雄安新区临时党委书记陈刚之后，又一名出自贵州的副部级高官。

有分析指出，近些年来，贵州省成为中国政坛明星历练的“新高地”。中共前总书记胡锦涛、现任中共政治局委员、中办主任栗战书都曾担任过贵州省委书记。现任贵州省委书记陈敏尔也被视为中共十九大后新一届政治局委员的热门人选。

光明日报社属于副部级单位，该报也是中共中央党报之一，主要面向知识分子。光明日报社不设社长，总编辑就是“一把手”。光明日报原总编辑杜飞进上月已出任中共北京市委常委、宣传部长。

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