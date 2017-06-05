中国整治涉赌游艺娱乐场所 取缔76家

（联合早报网讯）中国文化部今天（5日）透露，为严厉打击游艺娱乐场所赌博行为，文化部将宣扬赌博等违规游戏游艺设备和“黑游戏厅”等擅自从事游艺娱乐经营活动的场所列为整治重点。现已取缔关停76家，责令停业整顿26家。

中新社报道，近期，有的地方出现了游艺娱乐场所赌博的违法违规行为。为规范游艺娱乐市场经营秩序，文化部加强游艺娱乐场所整治，要求各地文化行政部门和文化市场综合执法机构开展专项行动，严查游艺娱乐场所违规游戏游艺设备，依法严厉打击游艺娱乐场所赌博行为。

此次严厉打击游艺娱乐场所赌博行为，文化部将宣扬赌博等违规游戏游艺设备和“黑游戏厅”等擅自从事游艺娱乐经营活动的场所列为整治重点。文化部要求各地文化行政部门和文化市场综合执法机构严格审查游戏游艺设备，严查未经文化行政部门内容核查、宣扬赌博的游戏游艺设备；加强执法检查，依法取缔关停擅自从事游艺娱乐经营活动的场所；联合公安机关严查游艺娱乐场所赌博行为，游艺娱乐场所为进入娱乐场所的人员赌博提供条件的，坚决依法吊销《娱乐经营许可证》。

截至目前，各地共出动执法人员10万余人次，检查游艺娱乐场所3.8万余家次，办结案件355件，取缔关停76家，责令停业整顿26家。其中上海市持续整治擅自从事游艺娱乐经营活动的场所，办结案件83件；海南省集中检查游艺娱乐市场，4月份取缔游艺娱乐场所11家，处罚四家。

下一步，文化部将继续在全国范围内部署游艺娱乐市场整治，严查游艺娱乐场所违规经营行为，进一步规范游艺娱乐市场经营秩序。重点整治涉赌游艺娱乐场所，发现一家，关停一家，并联合公安机关追究刑事责任。

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