香港与亚细安有望年底签署自贸协定

（联合早报网讯）香港和亚细安有望在今年年底签署自由贸易协定，建立两地更紧密的经贸关系。

2014年7月，香港和亚细安开始展开自贸协定谈判。香港财政司司长陈茂波今天出席立法会财经事务委员会会议时透露，有关谈判已经结束，双方同意在今年内尽快完成香港—亚细安自贸协定的签署。

陈茂波指出，目前全球各地都担心保护主义抬头，香港只是一个小的开放型经济体，没有条件与保护主义抗争，最快在年底签署的香港—亚细安自贸协定，相信会对香港有很大的帮助。

他说：“虽然美国仍然是香港的主要出口市场，但中国大陆及亚细安也是香港的重要市场，签署了协定在某中程度上可以分散风险，对香港有很大帮助。”

他承诺，香港会坚持自由开放市场，同时也会争取双边甚至多边的合作。

香港中华总商会会长蔡冠深认为，一旦落实香港与亚细安的自贸协定，将为香港与亚细安的经贸往来提供更广阔的发展空间，对拓展亚细安消费市场带来庞大机遇和推动力。

他建议港商积极利用与亚细安长久以来建立的紧密联系，为未来拓展亚细安消费市场做好部署。

数据显示，香港迄今已分别与中国大陆、新西兰、欧洲自由贸易联盟国家（即冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士）及智利签订了四份自贸协定。除了亚细安，香港目前也正在与格鲁吉亚和马尔代夫进行自贸协定谈判，并与澳门磋商建立更紧密经贸关系的安排。

上个月16日，香港商务及经济发展局局长苏锦梁还与澳大利亚贸易部长乔博（Steve Ciobo）宣布正式启动澳大利亚—香港自由贸易协定谈判。协定预期包括以下主要元素：撤销或削减关税、减少非关税壁垒、优惠产地来源规则、简便的清关程序、更佳的服务贸易市场准入、促进和保护投资等。

另一方面，瑞士洛桑国际管理发展学院上周发表一年一度的《世界竞争力年报》，香港连续第二年排名第一。但在今天的会议上，陈茂波承认香港在生活成本、基建和创科等方面仍有改善空间。

他说，香港与排名第三位的新加坡有竞争，但各有各的优势，新加坡有些地方值得香港借镜，但有些地方香港未必能做到，要视乎政策透明度和问责问题。

他说，特区政府正积极争取更多跨国企业到香港设立总部，为年轻人增加就业机会，而香港和多少地方有双边税务协议是这些企业赴港的考量之一。

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