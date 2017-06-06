复读毛坦厂先交4万 媒体：中国的“超级中学”正拒绝平民子弟

（联合早报网讯）据中国青年报报道，毛坦厂中学与金安高级中学近日发布2017年招收补习生收费标准（第一学期）。这份收费标准相当吸睛，是按学生自己本年度高考成绩分数与一本招生分数段相差多少进行收费的，其最少收费为2800元，最多收费4.8万元。

此事颇具争议性。支持者认为，民办学校在招生收费方面有较大自主权，金安中学为毛坦厂中学参股的学校，性质上属于民办中学。在市场条件下，以金安中学的名义办补习班，不应当被过度干涉。更况且，学校分梯度收费也是利用价格杠杆，过滤掉部分学生，否则，学校师资也难以满足所有报考学生就读。

但如此想法，未免失之偏颇。

中国青年报指出，尽管毛坦厂中学设立复读班使用金安中学的名义，但是在招生和宣传的时却利用了毛坦厂中学的名声和师资，并且在实际操作中，以此绕过有关部门的审核。因此，毛坦厂中学所设立的补习中心，难说是纯碎民办性质。

况且，《安徽省中小学办学行为规范》早有规定，严禁公办学校校内设置民办校或民办班。而该补习中心就设在毛坦厂中学的内部，招生简章上，也出现了毛坦厂中学的字样，如此做法，是否属于违规招生呢？

其实，类似做法绝非只是毛坦厂中学一家，而属于大部分超级中学的通病，理应加以遏制。以衡水中学与某企业合作建立的衡水一中为例，衡中在全国范围内大办分校时，往往以衡水一中的名义进军全国市场。如此操作，既可以利用衡水中学名气，又可在招生时间、收费方面拥有更多自主权。譬如刚刚被顶上舆论风口浪尖的衡水一中平湖分校，以及刚刚获批落地的衡水一中兰州分校，都是此类变通操作的产物。

中国青年报的评论认为，学校由于师资和硬件所限，难以容纳所有报考学生，其难处可以理解。但理应使用其他手段进行筛选。设定最高接近5万元的补习费极不合理。直接使用价格杠杆过滤学生数量，无疑是剥夺了部分平民家庭进入毛坦厂中学补习中心的资格。

最不合理之处在于，毛坦厂中学在筛选学生的时候，也渗入了自身利益和成本观念。实际上只欢迎两种学生：一是高分复读生，因为能够帮助学校提升升学率，间接助长学校名气；二是愿意支付高学费的学生，可以为学校带来直接可见的物质回报。如此做法，自然是排斥了成绩平平的寒门子弟，也与“有教无类”的教育理念相悖。

毛坦厂中学作为一所超级中学，在很长一段时间内被看作是平民突破阶层限制、向上浮动的绝佳平台。但是，毛坦厂中学最高4.8万元的收费标准正在拒绝平民子弟。

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