美媒称中国收藏者盯上美国乌龟 走私者贩龟捞钱

（联合早报网讯）美媒称，联邦野生动物监察员一个月前在洛杉矶市中心一个邮局随机检查发往中国的包裹时惊讶地发现，一个装着男袜的纸箱里藏有170只海龟，纸箱上没有发货地。

据参考消息网引述美国《洛杉矶时报》网站6月4日报道，动物保护者说，当时发现的70只星点水龟和100只东部箱龟于5月9日被没收。

文图拉县非赢利机构海龟保护协会贝勒龟类中心的首席运营官保罗·吉本斯说：“本案显示一种新的令人担忧的趋势：美国的偷猎者甘愿拿我们的野生动物去中国收藏者那里换取几美元。”

报道称，星点水龟和东部箱龟在中国黑市每只最多可以卖到1000美元(约合6801元人民币)。它们之所以紧俏，是因为身上的红色和金色斑点象征着地位和好运，食用据说可以增强性能力并治疗多种疾病。

南加州大学的生物学家克雷格·斯坦福把中国的收藏者描述为“世界海龟的主要捕食者”。

他说：“这是一种变态的关系：某种生物越稀有，就变得越有价值。所以，我们看到中国的百万富翁如今把钱投在红酒、房地产、艺术品——不幸的——还有海龟身上，包括我们这里并不罕见的箱龟。”

贝勒龟类中心收到被收缴星点水龟中的38只，作为一场持续调查的证据。该中心位于洛斯帕德里斯国家森林公园的山脚下，有摄像头和电网保护，是成百上千只冷血动物的秘密庇护所。

该中心的兽医、爬行动物非法贩卖问题专家詹姆斯·刘称：“全世界的野生海龟和乌龟都在迅速减少。原因包括中国的富豪们现在开始收集、养殖并在车展那么大规模的展示会上炫耀他们的龟。”

他说：“这些龟类盛典上有舞者、100英尺高的屏幕和长长的宴会桌，上面摆着龟汤和由珍惜香料煨制煎炸的龟肉。”

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