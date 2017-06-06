中国计划在2020年前实现磁浮技术完全自主化

（联合早报网讯）记者从科技主管部门获悉，中国科技部、交通运输部日前联合制定印发《“十三五”交通领域科技创新专项规划》（以下简称《规划》）。《规划》包括轨道交通、道路交通、水运交通、空中交通、综合交通运输与智能交通等交通运输主要模式和方向，系统阐述2016年至2020年中国交通领域科技创新的指导思想、发展目标、重点任务及政策措施，是“十三五”时期中国交通领域科技创新工作的重要依据。

据经济参考报报道，《规划》以满足构建中国安全、便捷、高效、绿色现代综合交通运输体系和国家总体安全重大需求为总体目标，强化人工智能、新材料和新能源等赋能/赋性技术与交通运输需求的深度融合，大力发展高效能、高安全、综合化、智能化的系统技术与装备，形成满足中国需求、总体上国际先进的现代交通运输核心技术体系。

具体而言，在轨道交通、道路交通、水运交通、空中交通、综合交通运输与智能交通等领域，力争在2020年前实现相应目标。以轨道交通为例，到2020年具备交付运营时速400公里及以上高速列车及相关系统，时速120公里以上联合运输、时速160公里以上快捷货运和时速250公里以上高速货运成套装备，满足泛欧亚铁路互联互通要求、轨道交通系统全生命周期运营成本降低20%以上、因技术原因导致的运营安全事故率降低50%以上、单位周转量能耗水平国际领先、磁浮交通系统技术完全自主化的技术能力。

据悉，《规划》围绕“十三五”国家科技创新规划和“创新驱动”发展战略，分三步实施：首先，分步实施现代交通领域重点专项，构建具有国际竞争力的产业技术体系，在交通系统安全保障、综合效能提升和可持续性等战略方向形成包括核心技术、关键装备、集成应用与标准规范在内的成果体系。另外，围绕拓展创新发展空间，构建全面创新能力。并且突破共性前沿和颠覆性交通核心技术，培育重要战略性创新力量，聚焦重大科学问题，引领交通技术未来发展方向。

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