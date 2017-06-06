专家：歼20已用“峨眉”发动机的可能性相当小

（联合早报网讯）中国解放军的歼-20隐身战机使用什么型号的发动机，一直是媒体关注的焦点。近日，中国央视在报道中国航发两位高级技术工人的事迹时，出现了这样一段话：“歼-20隐身战机发动机零部件的加工和最终装配，都是在中国航发黎明公司工装制造厂进行的……中国发动机已实现从国产第三代发动机‘太行’到国产第四代发动机‘峨眉’的历史性跨越……”虽然节目中并没有指明歼-20采用了“峨眉”发动机，但军事爱好者们已迫不及待地做出了这样的推定。

据科技日报报道，资料显示，“峨眉”涡扇发动机，即涡扇-15发动机，是为中国第四代重型/中型战斗机而研制的小涵道比推力矢量涡扇发动机。目前普遍认为，涡扇-15将主要用于第四代战斗机歼-20上。

对此，军事专家张文昌告诉科技日报记者：“第四代战斗机要有第四代发动机做保证。如果真如网络传言所说，‘峨眉’将应用到歼-20上，那么‘峨眉’应该具备四代机发动机的性能，其意义将是巨大的。届时，歼-20的性能将有全面的提升，比如战斗机的最大起飞重量、载弹量、起飞滑跑距离、垂直机动性、水平机动性等都会有显著提高，特别是将实现真正意义的超声速巡航。”

航空界常说，一代发动机一代战机。言外之意，没有发动机的根本性进步，就没有战机的根本性进步。发动机性能的好坏直接影响着飞机的飞行性能、可靠性及经济性，被喻为飞机的“心脏”。因此，第四代战斗机要实现超声速巡航、超常规机动，需要有配套的发动机做保证。

目前，网传中国歼-20战斗机装备的是俄罗斯AL-31F发动机。作为一款真正意义上的四代机，歼-20采用一款三代机的发动机，实属不得已而为之。而AL-31F发动机对歼-20来说，无异于“小马拉大车”，实现不了四代机的标志性技术——超声速巡航。

也有网友推测，中国也许会将俄罗斯的四代发动机117S应用到歼-20上，117S装备在俄罗斯苏-35战斗机上，其推力可以满足歼-20的需求。但张文昌却表示，“这事儿不太可能”。

他指出，从技术上讲，歼-20采用117S发动机完全是可以的，但前提是双方必须有非常深的合作。现在飞机的研制强调“飞发一体化”控制，发动机采用全权限数字化控制系统，如果不进行深度合作，不从源代码的层面进行合作研发，基本实现不了买来发动机就能直接用的目的。因此，中国必须得靠自己去研制国产的第四代发动机。

然而，作为现代工业“皇冠上的明珠”，研制一款成熟发动机的难度可想而知。

“从第三代发动机向第四代发动机跨越，更是难上加难，很多性能几乎已经达到当前技术水平的物理极限，攻克任何一个难关的周期都非常长。特别是，发动机需要达到‘稳定运行’的状态，才能认为它可以定型。”张文昌说，从美国的经验来看，成功研制一款成熟的第四代发动机需要15—20年时间。美国的F135发动机从上世纪90年代开始研制，一直到2016年F-35A战斗机形成初始作战能力，经历了20年左右。

“一款发动机只有经过长期大量的台架试验、装机试验等，确保各项性能指标持续稳定，可靠性高，才能最终定型。特别是‘稳定运行’，对一款发动机来说不仅是最重要的，也是最难实现的。”他说。

“而且，更换发动机对飞机来说是一件大事，一旦飞机换发动机，其型号一定会发生变化。因此，如果歼-20要应用新的国产发动机，其对应的飞机型号也会发生变化。从这个层面上看，歼-20已采用‘峨眉’发动机的可能性是相当小的。”张文昌推断。

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