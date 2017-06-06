美媒：中国海军实力已是世界第二

（联合早报网讯）2016年，中国海军共计下水服役舰艇总吨位近15万吨，各式功能舰艇数量30艘，吨数和数量都是世界第一。根据美国“国家利益”双月刊最新出炉世界最强海军排名，美国、中国、俄罗斯为前三名，第四名英国，中国海军正式超越俄罗斯，紧追美国。

据中时电子报报道，该双月刊报道说，2015年开始，中国海军打造大量海军舰艇下水，被称为“下饺子”模式，2016年中国海军30艘新战舰入役，入列舰艇总吨位近15万吨，造舰服役速度稳居全球首位。并在去年举行两次百舰以上的对抗演习，外界解读为：中国已经准备好随时在海上迎击敌方超级联合舰队-比如美、日、韩组成的联合舰队。这也是中国海军转变成“攻势海军”的重要一环。

华府智库新美国安全中心亚太安全主任克罗宁说，到2030年，全球性中国海军的存在将是国际政治一个重要且具影响力的事实。从某些方面来说，中国海军已赶上二战以来海上强权的美国。预测，去年中国有183艘各式战舰，而美国有188艘。但到2010年代末期，中国海军将有260艘舰艇，超过对美国的估计数199艘。

但在航空母舰方面，中美海军的实力差距仍是惊人的。中国海军仅有两艘航母，在大小、力量以及续航能力上，都无法同美国海军相提并论，美国海军有10艘航母，还有两艘在建造之中。

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