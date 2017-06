蒂勒森：不允许中国用经济实力摆平一切

(联合早报网讯)目前身在悉尼的美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在澳大利亚悉尼的一场新闻发布会上表示,中国必须加大努力来遏制朝鲜核武项目。他同时在南中国海问题上对中国提出批评。

据德国之声报道,在过去几周,尽管美国在朝鲜问题上寻求北京的帮助,但同时也试图安抚亚太地区盟友,承诺华盛顿在中国军事化南中国海的问题上继续持强硬立场。

在与澳大利亚外长毕晓普(Julie Bishop)会面后,蒂勒森对媒体说,“中国是一个经济、贸易大国,我们期待中美有建设性的关系”,“但是我们不会允许中国使用其经济实力来摆平、摆脱其他问题,无论是在军事化南中国海岛屿问题上,还是在未能适当地向朝鲜施压问题上”(But we cannot allow China to use its economic power to buy its way out of other problems, whether it’s militarizing islands in the South China Sea or failure to put appropriate pressure on North Korea.)

他说:“他们(中国)必须意识到,作为一个经济和贸易实力日益增长的大国,同样也肩负着安全责任”。

蒂勒森还称,中国及其该地区盟友应该加大努力,来帮助解决朝鲜问题,因为该问题给整个世界带来威胁。

不久前,美国防长马蒂斯(Jim Mattis)在新加坡的香格里拉安全对话会议上对中国在南中国海建岛、使其军事化提出批评,称中国无视其它国家利益,蔑视国际法则,有损地区稳定。

对于蒂勒森的表态,中国外交部发言人华春莹在周一的例行记者会上称,中国“在维护南海地区和平稳定的努力和为推动和平解决朝鲜半岛核问题所付出的巨大和不懈努力,是有目共睹的”。

华春莹表示“南海问题已经回归由直接当事国通过谈判磋商解决争议的轨道”,同时提醒“有关方”不要起反作用。

