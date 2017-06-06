台中监狱遭呛：“为扁而选”敢不准吗？

（联合早报网讯）台中监狱昨日同意陈水扁出席今日在高医大的“说说故事”音乐会，副典狱长林顺斌表示，这是基于社区职能治疗与政治无关，而演出作品里有陈水扁作词的曲目，出席有助于医疗，因此准许其参加，对此，国民党文传会副主委洪孟楷痛批，台湾到底还算不算是个法治社会？这次为扁而唱准，那为扁而选敢不准吗?

据中时电子报报道，洪孟楷表示，受刑人陈水扁踩了“五不”红线后，中监只敢发函警告，而发的函还被置之不理。洪孟楷说，陈水扁可以自由趴趴走准备听音乐会，却说去医院检查是“窒碍难行”，不甩法令、吃定法务部不敢依法处理，更看贬蔡英文不敢对他怎么样。

洪孟楷认为，陈水扁一步步利用不同场合、名目让大众及媒体习惯他的出场，他大酸这次是“为扁而唱”可以出席、下次可能是“为扁而舞”舞蹈活动，而最终将是他陈致中及一边一国信徒们的“为扁而选”。届时的评估报告可能还会写“这是民间自发送来温暖”、“是为阿扁人权而选”、“陈水扁参选频繁，接触选举活动有助治疗”，而中监也会放行，就算是一百不，扁也不会放在眼里。

洪孟楷也对蔡英文喊话，看着受刑人在台湾趴趴走，一直舞剑志在夺权、呛声，直言蔡的不回应伤己权威事小、把台湾的法治赔上才是罪大恶极。

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