中国青少年近视率全球第一，专家称“电子保姆”是罪魁祸首

（联合早报网讯）6月6日是第22个中国“爱眼日”，今年“爱眼日”活动主题为“‘目’浴阳光，预防近视”。世界卫生组织最新研究报告称，目前中国近视患者人数多达6亿，几乎是中国总人口数量的一半。

据科技日报报道，中国高中生和大学生的近视率均已超过七成，并逐年增加，青少年近视率高居世界第一，小学生的近视率也接近40%。相比之下，美国中小学生近视率仅为10%。

“我国6岁到18岁的城市学生近视发生率从低于10%激增至80%。在未来的几十年里，近视导致的眼科并发症将成为导致视力受损和致盲的第一位病因。”在中国医药新闻信息协会举办的“爱眼日”视力健康媒体知识共享会上，北京大学眼视光学研究中心副主任医师迟蕙表示，定期眼检、科学预防儿童近视的发生、科学控制儿童近视的进展非常重要。

迟蕙指出，目前没有直接证据说明近视的发生由哪个基因决定，“在诱发近视的三大因素（遗传、环境和营养）中，科学家们认为环境因素对近视眼的发生起的作用更大。”尤其是目前电子屏幕、不良光线、姿势不正确、用眼时间太长，以及看物品距离眼睛太近等，都造成不良的用眼环境或习惯。

近视发病率居高不下的原因，也与中国的家庭教育观念有关系。迟蕙表示，一方面，家长对孩子期望值高，青少年忙于各种兴趣班，导致少有时间通过户外活动放松身心。另一方面，越来越多的科技产品（智能手机、平板电脑等）使孩子们经常长时间注视电子屏幕，导致他们用眼强度大增，眨眼频率降低。“这些都是造成视力减退的因素。”遗憾的是，不仅是家长，部分学校也没有认识到电子产品对青少年视觉健康的危害，反而推行使用平板电脑教学。这不仅将发生近视的风险强加到了孩子身上，更加剧了对已近视孩子的视力损伤，将他们进一步推向了高度近视的行列。“预防近视需要随时纠正青少年避免不良的用眼环境或习惯，成年人也要强化合理用眼这个意识。”

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