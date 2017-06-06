上海登记吸毒人员超8.5万人 同比增加4.6%

（联合早报网讯）记者昨日从上海禁毒工作新闻发布会上获悉，近年来，上海市毒情形势保持稳定，毒品蔓延势头总体可控，但受国际毒潮持续泛滥扩散和国内多种涉毒因素的影响，毒情形势依然严峻复杂。

据《劳动报》报道，据统计，目前全市登记入库吸毒人员85045人，同比增加4.6%。其中，本市户籍56460人、占66.4%；外省市户籍28585人、占33.6%。男性62271人、占73.2%，女性22774人、占26.8%；35岁以下青少年占总数的38.8%，同比下降0.5个百分点，青少年毒品预防教育效果初步显现。

值得一提的是，上海市私人住宅正成为毒品吸食的主要地点。2016年在自己或他人家中被查获9418人次，占查获总量的54.3%；在出租房屋中被查获的1024人次，占5.9%，两项占比超过60%。在宾馆饭店中被查获的2164人次，占12.5%；在娱乐场所被查获的624人次，占3.6%；在机动车内被查获的392人次，占2.3%。

此外，上海市禁毒执法部门始终保持对涉毒违法犯罪的高压严打态势。2016年，共破获毒品案件2161起，抓获犯罪嫌疑人2290人，缴获各类毒品305.4公斤，查处有吸毒行为人员17357人次。全市检察机关起诉毒品犯罪案件2328件2412人，全市审判机关判决生效毒品犯罪案件2116件2308人。治安部门与各类场所“房东”签订《房屋租赁法律责任告知书》13465份，查处娱乐休闲场所内涉毒案件214起、抓获涉毒人员245人。全市交警部门年内共注销相关吸毒成瘾人员驾驶证4678本，查处“毒驾”交通违法行为16起，最大限度地预防和减少了吸毒人员交通肇事行为。

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