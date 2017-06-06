“五行币”系列传销组织头目宋密秋从印尼被缉捕归案

（联合早报网讯）澎湃新闻从中国公安部获悉，6月6日，在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下，公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回中国。

据了解，2013年12月，湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。经查，自2012年11月始，犯罪嫌疑人宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展传销活动，涉及金额6亿元。案发后，宋密秋潜逃出境。

公安机关密切关注宋密秋的行踪，数次派员赴境外开展缉捕，并于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通报。宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段，数次脱逃，在东南亚多国之间流窜。期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子，通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来，其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。

公安部有关负责人介绍，今年以来，公安部指挥全国公安机关开展集中行动，严厉打击“五行币”系列传销组织，组织湖南、四川等多地公安机关立案侦查，抓获一大批传销骨干分子；并积极联络泰国、马来、印尼等国警方协助查缉宋密秋。5月下旬，多国警方工作发现，宋密秋可能藏匿在印尼。公安部工作组立即赶赴印尼。在中国驻印尼使馆大力支持下，协同印尼警方成功将其抓获。6月6日，工作组将宋密秋押解回中国。

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